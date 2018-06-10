أمريكا أولا .. والأخضر 19

احتلت أمريكا المركز الأول في قائمة الدول التي تتقاطر إلى مونديال روسيا 2018، وفقا لتحليل المبيعات من منصة ForwardKeys، عبر تحليل 17 مليون عملية حجز في اليوم الواحد.

ونشرت منصة ForwardKeys، تصنيفا لأفضل 50 دولة تعاني حمى المونديال، إذ استند هذا الترتيب إلى الارتفاع في عدد الزوار القادمين إلى روسيا في الفترة ما بين الرابع من حزيران (يونيو) إلى الـ15 من تموز (يوليو) المقبل، واحتلت الولايات المتحدة أعلى قائمة الزوار الإضافيين إلى روسيا تتبعها البرازيل، إسبانيا، الأرجنتين، كوريا الجنوبية، المكسيك، الصين، المملكة المتحدة، ألمانيا، ومصر، فيما احتل أنصار الأخضر السعودي المركز الـ 19 من قائمة الـ 50 دولة.