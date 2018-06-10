التعامل مع التنمر في بيئة العمل «2 من 2»

على الرغم من الانتشار الواسع للتنمر في بيئة العمل، تظهر الدراسات أن غالبية أصحاب العمل لا يتخذون خطوات جدية أو إجراءات للحد من السلوك المتنمر. لماذا؟ الإجابة سهلة، وهي أن الجناة قد يكونون من الإدارة العليا. ولكن حتى في حال لم يكونوا كذلك، من الملاحظ إنكار حدوثه أو تسويغه أو حتى تقبله ضمنيا. قد يتغاضى الأشخاص في السلطة عن التنمر بسبب مساهمة الأشخاص المتنمرين في أرباح الشركة. في مثل تلك الحالات، يتم التسامح مع المتنمرين طالما أنهم يسهمون في نجاح الشركة على المدى القصير. ولكنهم بذلك يتغاضون عن الأمور الأخرى التي تتكبدها الشركة والمرتبطة بالثقافة السائدة، ناهيك عن التأثيرات السلبية في الصحة، والشعور بالتوتر والإجهاد، وتعرض الموظفين للاكتئاب، التي من الممكن أن تؤثر في استمرارية الشركة على المدى الطويل. يشكل الأمر تحديا بالنسبة للتنفيذيين الذين يدركون خطر التنمر ويرغبون في عمل شيء حياله. وقد يكون من الصعب أن يتخلص المتنمر من سلوكه. وإذا ما أصبح التنمر جزءا من ثقافة المؤسسة، يصبح التغيير تحديا هائلا. في حال كان التدريب وسيلة للتعامل مع التنمر، ينبغي على المدرب أن يكون على دراية بأن المتنمرين يمتلكون رؤية ذاتية محدودة وينطبق الأمر على تعاطفهم مع الغير، ما يجعل مسألة تغيير سلوكهم أمرا أكثر إشكالية. لذا يجب أن يبدأ المدرب بنقاشات سطحية حول تصرفات بسيطة تستدعي التغيير قبل الخوض في الديناميكيات الأساسية للسلوك المضطرب. يشكل التحدي نوعا من الخطة العلاجية. على سبيل المثال، قد ينظر المدربون إلى استراتيجية العصا والجزرة: يجب أن يكون المتنمر على دراية بالعواقب المترتبة على عدم تغيير سلوكه مع الآخرين. وهناك نهج آخر يجب الاتفاق عليه حيال أحد السلوكيات السلبية الذي يتطلب استبداله بسلوك أكثر إيجابية. وبمجرد حدوث التغيير يتم الانتقال إلى المرحلة الآخرى الأصعب. ويجب أن يدرك المتنمرون خلال هذه المرحلة الآثار السلبية لأفعالهم وأن يتحملوا مسؤوليتها. ماذا يتعين عليك فعله إذا كنت الشخص المستهدف للمتنمر؟ الاستراتيجية الأكثر حكمة تكون بتفادي التعامل مع هؤلاء الأشخاص بشكل كلي. ولكن في حال لم يكن هذا الخيار مطروحا، يكمن التحدي في عدم الانخراط معهم في اللعبة نفسها. لا تسمح لنفسك بأن تكون طعما أو متورطا على الصعيد العاطفي. فهناك احتمال أن يتوقف المتنمر عن أفعاله في حال عدم الاستجابة له. إذا استمر المتنمرون في سلوكهم غير المستحب، لا بد من تغيير الاستراتيجية لوضع حدود للمسألة. يجب تنبيههم بأن سلوكهم يتم توثيقه وقد يواجهون إجراءات تأديبية. علاوة على ذلك، يجب طلب الدعم من الزملاء ليكونوا شهودا على مثل هذه السلوكيات وتوثيقها، فعادة ما يستمر التنمر في ظل سكوت المحيطين غير الراغبين في المساعدة. ويجب عليك إبلاغهم أن السكوت على التنمر يعتبر أحد أشكاله أيضا. من الضروري إثبات تأثير التنمر في إنتاجية الأشخاص العاملين في الشركة عند تقديم شكوى لقسم الموارد البشرية. وينبغي أن تشرح بشكل واضح لرؤسائك وتحاول إقناعهم بأن التنمر سيكلف الشركة على المدى الطويل. أخيرا، في حال تعرضك للتنمر، يجب أن تكون حكيما بما يكفي، وتحاول بناء شبكة علاقات لتعزيز مشاعرك بالثقة والصلابة، كون المتنمرين خبراء في زعزعة ثقتك بنفسك. بالطبع في بعض الحالات تشجع الإدارة العليا على سلوكيات التنمر. في تلك الحالة تكون الاستراتيجية الأخيرة هي ترك هذه البيئة غير الصحية، فالبقاء في الشركة له سلبياته أكثر من إيجابياته. بغض النظر عن محاولات المتنمرين لإيذائك، تذكر حكمة إليانور روزفلت: "لا يستطيع أحد أن يجعلك تشعر بالدونية دون رضاك".