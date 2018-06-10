العبء الاقتصادي لعمى الأطفال الخدج

يعد اعتلال الشبكية في الأطفال الخُدّج أكثر أسباب الإصابة بالعمى لدى الدارسين في معاهد النور في المملكة العربية السعودية، بحسب دراسة أُجرِيَت في تسعينيات القرن الماضي في مدينة الرياض. وفي هذا، كان الدكتور بول تشان؛ المتخصص في طب وجراحة العيون واستشاري جراحة الشبكية والجسم الزجاجي لدى الأطفال في جامعة إلينوي في مدينة شيكاغو الأمريكية، قد ألقى محاضرات عدة في شباط (فبراير) الماضي لدى زيارته مدينة الرياض، عن اعتلال الشبكية لدى الخُدّج (الأطفال المولودين مبكراً) وكيفية اكتشافه مبكراً وطرق العلاج المتوافرة له. ومنذ إطلاق مبادرة البصر 2020 كانت السيطرة على مسبّبات عمى الأطفال في العالم ذات أهمية كبرى، وفي السنوات العشر الماضية تنبهت الوكالة العالمية لمكافحة العمى إلى عودة اعتلال الشبكية الخداجي إلى الواجهة، خاصة في الدول ذات الدخل المتوسط؛ مثل دول أمريكا اللاتينية وشرق أوروبا، وذلك لتطور وتقدم وسائل الحفاظ على حياة الخُدّج وزيادة نسبة مَن يعيش منهم في أشهر حياتهم الأولى؛ الأمر الذي نتج عنه تخطيهم مراحل حرجة ومملوءة بالمعاناة الجسدية، كما تزيد احتمالية إصابتهم باعتلال الشبكية، ومن ثم العمى التام؛ إن لم يتم علاجهم في أسرع وقت. ويبلغ معدل حدوث الاعتلال الشبكي لدى الخدج في مدينة الرياض وجدة أكثر من 30 في المائة، بحسب أحدث الدراسات في هذا السياق. ويكمن الحل لهذه الحالات في التعرف المبكر عليها ومن ثم علاجها في الحال، إذ لا تحتمل هذه الحالات الانتظار أكثر من 72 ساعة بعد تشخيصها وثبوت حاجتها إلى العلاج. وفي عام 2010، ودون احتساب المملكة العربية السعودية وبعض دول العالم الثالث لعدم وجود بيانات كافية، بلغ عدد الأطفال الخدج الذين تأثرت أعينهم بضعف النظر الشديد أو العمى التام ما يقارب 27200 طفل. توصل الدكتور تيموثي أولسن؛ وفريقه في شيكاغو عام 2016 في بحث مدعوم من المعهد الوطني للعيون في الولايات المتحدة، إلى نموذج محاكاة يمثل مدى التأثير الاقتصادي للإعاقة البصرية بسبب اعتلال الشبكية الخداجي. استنتج هذا النموذج أن وجود برنامج وطني فعال لفحص وعلاج ومتابعة المرضى يوفر في التكاليف الباهظة على المجتمع والدولة، التي احتُسِبت بأكثر من 205 ملايين دولار سنوياً للطفل الواحد حتى بلوغه سن الثامنة عشرة، وتشمل هذه الأرقام التكاليف المباشرة وغير المباشرة لتربية الطفل المعوق بصرياً وتنشئته وتنميته تربوياً. كما كان المبلغ أعلى من ذلك لدى تطبيق النموذج في دولة المكسيك التي لا تتوافر فيها البنية التحتية لمساعدة المعوقين بصريا أو لتحسين نوعية وجودة حياتهم، كما في الولايات المتحدة. خلص الدكتور أولسن؛ إلى أن التطبيق الصحيح لبرنامج المسح والاكتشاف المبكر وعلاج حالات اعتلال الشبكية الخداجي مفيد جدا من الناحية الاقتصادية، وأن هذه البرامج ذاتية الاستدامة؛ لأن التقليل من العبء الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن العمى أو الإعاقة البصرية يعد في واقع الأمر توفيراً ضخماً لموارد الدولة مادية كانت أو بشرية؛ بل يؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى إسهام إيجابي وفعال في المجتمع من أفراد تم إنقاذهم من الإعاقة البصرية. كما حذّر هذا الباحث إلى أن أي قصور في تطبيق برامج الاكتشاف المبكر لهذا المرض وعلاجه سيؤدي غالباً إلى أعباء اقتصادية ومجتمعية على الدول المتضررة. أود التأكيد، بحكم الاختصاص والاطلاع، بأن علاج اعتلال الشبكية لدى المواليد الخُدّج ليس بالأمر الصعب أو المكلف متى ما توافر التشخيص الصحيح في وقت مبكر من المرض لمحدودية الوقت الذي يمكن خلاله السيطرة على المرض حال تشخيصه. وفي دول الخليج العربي، كالمملكة العربية السعودية والكويت، توجد معدلات عالية للولادة المبكرة وبالتالي فرصة أكبر لحدوث اعتلال الشبكية الخداجي ما يؤكد أن الفائدة الفردية على مستوى المريض، والعائلية، والمجتمعية، والوطنية لا تقدر بثمن في حال تم إقرار برنامج وطني لرصد هذه الحالات باستخدام التقنيات الحديثة كالتطبيب عن بُعد، وعلاجها عن طريق تخصيص مراكز علاج ضمن أقسام العيون القائمة في مختلف المستشفيات. ولا أشك أن لدى القائمين على مختلف القطاعات الصحية في المملكة، وعلى رأسهم وزير الصحة، الحرص على النظر في هذا الشأن والاستفادة من التجارب الدولية الأخرى في الاهتمام به.