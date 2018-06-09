3 مدن روسية تستضيف مباريات الأخضر السعودي في مونديال 2018

تستضيف 3 مدن روسية مباريات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في دور المجموعات خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم 2018 من أصل 11 مدينة و 12 ملعبا ستقام عليها مباريات البطولة خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 15 يوليو المقبل. وسيلتقي الأخضر مع المستضيف روسيا في المباراة الافتتاحية يوم الخميس المقبل 14 يونيو التي سيحتضنها ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو وهو من أبرز ملاعب كرة القدم في روسيا ويتسع لـ 81 ألف متفرج.

وافتتح الملعب عام 1956 واستضاف دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 1980 ليتم إغلاقه لإعادة تأهيله استعدادا لكأس العالم وتم افتتاحه مجددا في شهر نوفمبر الماضي من خلال المباراة الودية التي خسرتها روسيا من الأرجنتين بهدف دون مقابل وموسكو هي عاصمة روسيا وأكبر مدينة من حيث عدد السكان حيث يبلغ عدد سكانها 12.506.120 نسمة. وفقا لإحصائيات العام 2018 وتبلغ مساحتها حوالي 2561 كم2. وبالنسبة للمناخ تتمتع بمناخٍ قاري رطب ذات صيف دافئ ورطب وشتاء بارد وطويل وقد تصل درجة الحرارة في الصيف إلى 23 درجة مئوية أما في فصل الشتاء إلى 10 تحت الصفر لأيام عديدة وأهم معالمها الحديقة المركزية للثقافة والراحة ،ومنتزه إزمايلوفسكي وموقع اليونسكو للتراث العالمي والساحة الحمراء وحديقة حيوان موسكو. وتعتبر موسكو مركزا اقتصاديا رئيسيا فهي تحتوي العديد من المؤسسات العلمية والتعليمية، والعديد من المرافق الرياضية كذلك.

وسيواجه المنتخب السعودي في ثاني لقاءاته نظيره الأوروغواي يوم 20 يونيو في مدينة "روستوف أن دون" وتحديدا على ملعب روستوف أرينا الذي يتسع لـ 45 ألف متفرج وتم افتتاحه عام 2018 لأجل المونديال. وتبلغ مساحة المدينة 348 كم 2 وتبعد عن العاصمة موسكو 1226 كم وعدد سكانها 1.125.299 نسمة بحسب إحصاء عام 2017 مناخها مناخ رطب قاري بارد شتاء متوسط درجات الحرارة 4.8- وفي فصل الصيف تكون درجة الحرارة 25.6. وبالنسبة لأهميتها لروسيا هي مركز الدائرة الفدرالية الجنوبية وهي من المراكز الصناعية والثقافية الكبيرة في روسيا حيث تتمركز فيها مصانع ضخمة مثل مصنع إنتاج كراسي التحميل بمختلف أنواعها ومصنع إنتاج محطات رادار للملاحة العسكرية والمدنية وكذلك مصنع " روس سيل ماش " الضخم لإنتاج الحاصدات والمعدات الزراعية ومصنع "ليغماش" لإنتاج المعدات المستخدمة في الصناعات الخفيفة وأيضا مصنع إنتاج المروحيات ومحطات الاتصالات الفضائية الخاصة المستخدمة بشكل خاص في الأنظمة الدفاعية ومصنع لإنتاج الأنظمة الاوتوماتيكية وتزويد العمليات التكنولوجية بالكهرباء.

كما توجد في المدينة مصانع عديدة لإنتاج المواد الغذائية ومواد البناء وغيرها وأهم معالمها روستوف كرملين والجسور عبر نهر الدون والسوق المركزي وحديقة حيوان روستوف وشارع بوشكين وقلعة أزوف والحدائق الخضراء وكاتدرائية بوغورديتسا وستقام على ملعب روستوف أرينا 4 مباريات إضافة إلى مواجهة الأخضر مع الأوروغواي هي لقاءات البرازيل و سويسرا يوم 17 يونيو وكوريا الجنوبية ضد المكسيك يوم 23 يونيو وآيسلندا مع كرواتيا يوم 26 يونيو وأخيرا سيستضيف الملعب مباراة في الدور ثمن النهائي يوم 2 يوليو. وسيختتم المنتخب السعودي مواجهاته في دور المجموعات بلقاء عربي خالص أمام المنتخب المصري يوم 25 يونيو في مدينة فولغوغراد على ملعب فولغوغراد أرينا الذي يتسع لـ 45 ألف متفرج وهو من الملاعب الحديثة التي تم تدشينها عام 2018. وتبلغ مساحة مدينة فولغوغراد 859 كم2 وعدد سكانها 1.015.586 نسمه بحسب أحصاء عام 2017 ومناخها في الصيف 23.5 درجة مئوية وفي الشتاء 9- درجات مئوية وبالنسبة إلى أهميتها لروسيا هي مركز صناعي وثقافي وتعليمي ضخم وتعداد السكاني أكثر من مليون نسمة.

وبفضل موقع المدينة الجغرافي والإستراتيجي وتطورها الصناعي فإنها تقوم بدور مهم في عملية النمو في المجال الاقتصادي بمنطقة جنوب روسيا حيث في المدينة مؤسسات صناعية مختلفة مثل صناعات الطاقة الكهربائية والوقود والميتالورجيا بنوعيها الحديدية وغير الحديدية وبناء الماكينات والمجمع الصناعي العسكري والصناعات الخفيفة وصناعة الاغذية وغيرها من الفروع والقطاعات الصناعية. والمدينة أكبر مركز ثقافي وعلمي في جنوب روسيا، حيث تتمركز فيها 25 جامعة حكومية وأهم معالم المدينة النصب التاريخي لأبطال معركة ستالينغراد وبيت بافلوف التي اشتهرت بحدوث صراع كبير للسيطرة عليها, ومتحف بانوراما ستالينغراد ومنزل فولفو ونهر فولغا وحديقة كوسومول والقبة السماوية وسيحتضن ملعب فولغوغراد أرينا كذلك 3 مواجهات من ضمنها مواجهة المنتخب التونسي بنظيره الإنجليزي يوم 18 يونيو ومواجهتي نيجيريا وآيسلندا واليابان وبولندا يومي 22 و 28 يونيو.