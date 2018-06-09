الروسي ابراموفيتش يرفض بيع تشيلسي لأغنى رجل في بريطانيا

ذكرت تقارير صحفية بريطانية اليوم أن رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رفض عرضا من أغنى رجل في بريطانيا لشراء النادي. وقالت صحيفة ديلي ميل إن جيم راتكليف رئيس مجموعة "إينيوس" العالمية للبتروكيماويات أبدى اهتماما بشراء النادي اللندني الذي يملكه رجل الأعمال الروسي منذ 15 عاما. وبدا مستقبل تشيلسي غامضا منذ واجه أبراموفيتش مشاكل في الحصول على التأشيرة البريطانية ما تسبب في غيابه عن نهائي كأس الاتحاد أمام مانشستر يونايتد الشهر الماضي.

وزادت تكهنات بشأن التزامه مع تشيلسي عندما أعلن النادي أنه لن يمضي قدما في خطط إعادة تطوير استاد ستامفورد بريدج التي تكلف نحو مليار جنيه استرليني (1.34 مليار دولار) وهو مشروع هدفه وضع النادي على أساس مالي أكثر متانة. ورغم غموض الموقف ذكرت ديلي ميل أن أبراموفيتش لا يزال ملتزما مع تشيلسي الذي تم تقييم سعره بنحو مليار استرليني، وجذب اهتمام راتكليف الذي قيل إنه أحد المهتمين بشراء النادي. وذكرت تقارير أن راتكليف (65 عاما) يحمل تذكرة موسمية لتشيلسي وتصدر الشهر الماضي قائمة صحيفة "صنداي تايمز" للأشخاص الأكثر ثراء في البلاد بثروة شخصية بلغت نحو 21.05 مليار استرليني بينما يملك أبراموفيتش 9.3 مليار استرليني. واشترت مجموعة "إينيوس" العام الماضي نادي لوزان القريب من مكاتب المجموعة في سويسرا. ولم يرتبط اسم راتكليف الذي نشأ في مانشستر بشراء أي ناد إنجليزي من قبل.