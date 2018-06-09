قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم السبت إنه أبلغ زعماء مجموعة السبع بأن الولايات المتحدة تحتاج إلى الوصول العادل للأسواق ووضع نهاية للممارسات التجارية غير العادلة. وأبلغ ترمب الصحفيين قائلا "الولايات المتحدة ظلت تستغل لعقود وعقود". مضيفا أنه لا يلقي بالمسؤولية عن الاتفاقات التجارية غير العادلة على زعماء مجموعة السبع.
أنت هنا
- الرئيسية
- أخبار اقتصادية
- عالمية
- ترمب : أمريكا تريد سوق عادل وإنهاء الممارسات التجارية غير العادلة
أخبار اقتصادية- عالمية
- الحكم على الرئيسة الكورية الجنوبية المعزولة بالسجن 24 عاما في فضيحة فساد
- العملة الإيرانية تنهار.. وارتباك وتهافت على مكاتب الصرافة بحثا عن الدولار
- الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي عند 4.5 مقابل الدولار
- الرهيدي: «جوائز السعودية» مستمر حتى خامس أيام العيد
- سيارات الديزل تفقد أسعارها في الأسواق الألمانية.. ولا مشترين
- انهيار عملة «بيتكوين».. فقدت ثلث قيمتها في 5 أيام
- شرطة مكة: وفاة وافد قام بالقفز من سطح المسجد الحرام إلى صحن الطواف
- أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران تشمل سجن إيفين
- وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مصارف وشخصيات بتهمة تحويل أموال لحزب الله
- السفارة في باكستان تنفي ما تناقلته بعض الصحف الباكستانية بشأن منع المواطنين في قطر من أداء العمرة
أضف تعليق