ترمب : أمريكا تريد سوق عادل وإنهاء الممارسات التجارية غير العادلة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم السبت إنه أبلغ زعماء مجموعة السبع بأن الولايات المتحدة تحتاج إلى الوصول العادل للأسواق ووضع نهاية للممارسات التجارية غير العادلة. وأبلغ ترمب الصحفيين قائلا "الولايات المتحدة ظلت تستغل لعقود وعقود". مضيفا أنه لا يلقي بالمسؤولية عن الاتفاقات التجارية غير العادلة على زعماء مجموعة السبع.