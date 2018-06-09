ملك الأردن : السعودية لم تتوانى عن تقديم الدعم لنا والوقوف إلى جانبنا في مختلف الظروف

أعرب ملك الأردن عبدالله الثاني عن تقديره لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى عقد اجتماع يضم السعودية والأردن والكويت والإمارات لمناقشة سبل دعم الأردن الشقيق للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها. وأكد ملك الأردن عمق العلاقات الأخوية والإستراتيجية التي تربط الأردن مع السعودية والدول الشقيقة المشاركة في الاجتماع والتي ما توانت عن تقديم الدعم للأردن والوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن عبدالله ابن الحسين سيشارك في الاجتماع يرافقه الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد.