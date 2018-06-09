المطوع: الرائد ليس حقلا للتجارب

يجزم فهد المطوع رئيس نادي الرائد، على أن الفترة الحالية لفريقه لكرة القدم فترة مهمة ومصيرية بحق النادي، ولا يراها فترة حقل التجارب والبحث عن لاعبين منقطعين أو مصابين خلافه، ورد على خبر توقيع النادي مع لاعب عاطل، قائلا "إبرامنا للصفقات لم يأت من فراغ أو نختار اللاعبين بالصدفة".

وكان موقع "ترانسفير ماركت" العالمي الألماني الخاص بمتابعة سوق الانتقالات قد وضع علامة لاعب بدون ناد أمام الجزائري هشام بلقروي الذي وقع لتمثيل فريق الرائد لموسمين مقبلين.

وأضاف المطوع "الدولي بلقروي معروف، يملك cv ممتازا، تم اختياره من قبلنا بعناية بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، وبدعم من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة".

وأضاف "التوقيع مع اللاعب تم لموسمين، وللمعلومية نحن نريد اللاعب من الفترة الشتوية الماضية، لكن نادية البرتغالي موريرينسي رفض ذلك، رفض التنازل عن اللاعب إلا بمبلغ مالي كبير، المفاوضات لم تتم بالشكل المطلوب، انقطع التواصل لكن لم تنقطع الرغبة في اللاعب، معرفتنا به وإمكاناته جعلتنا نعود لنفاوضه ومن ثم التوقيع معه".

وشدد المطوع "أنا على معرفة باللاعب ووكيل أعماله، بلقروي قادم من الدوري البرتغالي، اللاعب ليس منقطعا عن الكرة، من يقل هذا الأمر فعليه مراجعة سيرة اللاعب، خاصة الموسم الماضي، بلقروي لاعب من طراز عال، هذا ما نبحث عنه، منذ الفترة الشتوية ونحن نرغب في التعاقد معه".

وكشف المطوع أن الاختيارات في ناديه تتم بعناية، وقال "ابتدأ من التعاقد مع الحارس الجزائري عز الدين دوخة، من ثم الخطوط الخلفية، الآن نملك خط دفاع أعتبره من أميز المدافعين، المصري محمد عطوة، وبلقروي، استراتيجية التعاقدات اختلفت عما هي عليه في السابق، أصبحت التعاقدات قوية للفرق، ما زال للحديث بقية في إسعاد جماهير الرائد التي لا ترضى بغير النتائج الجيدة".