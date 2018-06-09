بونيلا يحمي عرين الفيحاء

وقع نادي الفيحاء عقدا مبدئيا مع الحارس الكولومبي كريستيان بونيلا قادما من أكيداد الكولومبي، بتوصية من المدرب الأرجنتيني جوستافو كوستاس على أن تكتمل الصفقة عقب خضوعه للفحص الطبي تمهيدا لحمايته عرين البرتقالي في النسخة المقبلة من الدوري السعودي للنجوم.

وبدأ بونيلا، مسيرته مع بوياكا 2009 - 2012، ثم انتقل إلى أتلتيكو ناسيونال ولعب معه 56 مباراة قبل أن ينتقل في عام 2015 إلى نادي لا أكيداد على سبيل الإعارة.

وكان الفيحاء قد وقع أولى صفقات الموسم الجديد بالتعاقد مع المدافع أحمد بامسعود الذي مثل الفريق معارا العام الماضي، بعدما حصل على مخالصة مالية من الهلال ناديه السابق.