فالديفيا يصنع ألعاب الاتحاد بـ 3.5 مليون يورو

أوضحت المصادر إلى أن تعاقد نادي الاتحاد مع البرازيلي أندرسون فيريرا "صانع ألعاب" والشهير بفالديفيا، كلف 3.5 مليون يورو تكفل بها رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وأعلن نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن أمس عن تعاقده مع فالديفيا لموسم واحد قادما من إنترناسيونالي البرازيلي مع أولوية التجديد حيث تمت مراسم التوقيع في زيورخ السويسرية بعد منافسة كبيرة مع أندية أبرزها النصر والوحدة.

وتمنى المقيرن التوفيق لفالديفيا، في مشواره مع العميد خلال الموسم الجديد لتحقيق تطلعات جماهير الاتحاد.

ويعد فالديفيا أولى صفقات المقيرن الأجنبية لينضم إلى الثنائي الحالي التشيلي فيلانويفا والتونسي أحمد العكايشي الذي لا يزال أمره معلقا بيد المدرب الأرجنتيني رامون دياز علما بأن إدارة النادي استغنت عن خدمات كل من المصري محمود كهربا، والكويتي فهد الأنصاري.

وعلى صعيد آخر، اعتمدت إدارة النادي البرنامج التحضيري الذي قدمه خميس الزهراني المدير التنفيذي للفريق، حيث تقرر أن تبدأ مرحلة الإعداد الأولى في جدة في 26 حزيران (يونيو) المقبل تمتد لخمسة أيام يسبقها الفحص الطبي للاعبين، ومن بعد تغادر البعثة إلى المعسكر الخارجي في النمسا ويستمر 30 يوما.