"جازبروم نفط": سنرفع الإنتاج بمقدار 5000 طن يوميا حال إلغاء اتفاق الحد من الإنتاج

قال ألكسندر ديوكوف رئيس جازبروم نفط الروسية اليوم السبت إن الشركة ستتمكن من رفع إنتاجها بمقدار خمسة آلاف طن يوميا خلال شهر إذا تم إلغاء اتفاق عالمي للحد من الإنتاج يشمل دول أوبك ودولا خارجها.

وأضاف أن القيود على إنتاج النفط يجب أن تخفف لكن إنتاج شركته سيبقى مستقرا لبقية العام إذا ظل الاتفاق قيد التطبيق. كما توقع أن يتجاوز إنتاج النفط في حقل بدرة العراقي 4 ملايين طن في 2018.

