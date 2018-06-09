ارتفاع أذونات وسندات الخزينة الأردنية 5% في النصف الأول من 2018

ارتفعت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 5.2%، بمقدار 75 مليون دينار أردني مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب احصاءات البنك المركزي الأردني، بلغ مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2018 م وحتى السابع من الشهر الحالي 1.5 مليار دينار أردني ، مقارنة مع 1.425 مليار دينار أردني في الفترة نفسها من العام 2017 م.