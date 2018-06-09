البرلمان العربي يشيد بدعوة الملك لعقد اجتماع في مكة المكرمة لدعم الأردن

أشاد البرلمان العربي بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لعقد اجتماع في مكة المكرمة غدًا لدعم الأردن والوقوف معه للحفاظ على أمنه واستقراره.

وعبر رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي في بيان اليوم، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على جهوده لدعم الأردن.

وقال الدكتور السلمي "شكرًا خادم الحرمين الشريفين على الوقوف مع الأردن ملكًا وحكومةً وشعبًا" للحفاظ على استقراره وأمنه، ودعوتكم لعقد اجتماع برئاستكم يضم دول الأردن والكويت والإمارات يوم الأحد القادم في مكة المكرمة، لمناقشة سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.