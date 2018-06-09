فيفا: إجمالي عدد تذاكر المونديال المبيعة يتجاوز 2.5 مليون تذكرة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم السبت عن بيع 120 ألف تذكرة إضافية لمونديال روسيا لكأس العالم لكرة القدم، وذلك في غضون ساعات قليلة.

بذلك يصل إجمالي عدد التذاكر المبيعة قبل أيام قليلة من انطلاق مباراة الافتتاح بين المنتخب الروسي ونظيره السعودي إلى 2.5 مليون تذكرة.

وكان أغلب التذاكر من نصيب الروس، تلاهم شراء أمريكيين لنحو 90 ألف تذكرة على الرغم من عدم مشاركة المنتخب الأمريكي في البطولة.

ويفتتح منتخبا روسيا والسعودية مباريات البطولة التي تنطلق في 14 يونيو الجاري حتى 15 يوليو المقبل.