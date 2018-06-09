قراصنة صينيون سرقوا خططا أمريكية لتطوير صاروخ مضاد للسفن أسرع من الصوت

سرق قراصنة صينيون كميات هائلة من البيانات المتعلقة بحرب تحت البحر من مقاول تابع للبحرية الأمريكية، وفقا لما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" يوم الجمعة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين لم تكشف عنهم القول إن الانتهاكات وقعت في كانون ثان/يناير وشباط/فبراير الماضيين وأن خططا لتطوير صاروخ مضاد للسفن أسرع من الصوت لاستخدامه في غواصات قد تمت سرقتها. ولم يكشف عن المقاول المتعاقد في التقرير، ولكن الصحيفة أفادت أنه عمل في مركز الحرب البحرية تحت البحار ، الذي يقع مقره في رود آيلاند. وقال مسؤولون لصحيفة "واشنطن بوست" إن البيانات التي تمت سرقتها كانت مخزنة على الشبكة غير السرية للمقاول . وتتولى البحرية قيادة التحقيق في الاختراق بمساعدة مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي). وامتنع مكتب التحقيقات الاتحادي عن التعليق كما لم ترد السفارة الصينية على الفور على طلب للحصول على تعليق. وقالت الصحيفة إنها وافقت على حجب بعض التفاصيل عن مشروع الصواريخ بعد أن قالت البحرية أنها يمكن أن تضر بالأمن القومي.