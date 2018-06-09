تمهيدا للخصخصة .. تأهيل 60 مسؤولا وقياديا في «الصحة» بالولايات المتحدة

تمهيدا للخصخصة، تعتزم وزارة الصحة تأهيل 60 مسؤولا وقياديا بالوزارة والمستشفيات والمديرين الطبيين في الولايات المتحدة، خلال الفترة المقبلة.

وقال لـ"الاقتصادية" طلال بريدي؛ مدير تطوير الأعمال العالمية في مستشفى "هيوستن ميثوديست" الأمريكي، إن وزارة الصحة السعودية وقعت عقدا مع المستشفى لتدريب القيادات العليا بالوزارة في أمريكا على برنامج الخصخصة، ويطلعوا على آلية المستشفى لمدة شهر".

وتابع بريدي "كما وقعنا مع الوزارة عقدا لتدريب الكوادر الإدارية على المنهج نفسه الذي نتبعه في مستشفى "هيوستن" الأمريكي، إذ يعتمد على نفسه في الإيرادات والمصروفات".

وأوضح، أن الشراكة مع الوزارة تضمنت خدمات الاستشارات وتأهيل المستشفيات، ودراسة السوق الصحية في المملكة، منوها إلى أن المستشفى قدم أطروحات لمكتب الخصخصة في الوزارة، وذلك بما يتعلق بإجراءات خصخصة القطاع الصحي وتخفيض التكاليف.

وأشار بريدي إلى نجاح خصخصة القطاع الصحي في المملكة، منوهاً إلى أن كل ما تحتاج إليه الوزارة هو الوقت لتأهيل المستثمرين في هذا المجال.

وقال إن "قطاع الرعاية الصحية السعودي يشهد تحولات مهمة تتماشى مع "رؤية السعودية 2030" التي تركز على تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية".

ولفت إلى التطور الذي تشهده خدمات الرعاية الصحية في المملكة، وذلك انطلاقا من "رؤية 2030" التي ترتكز على توفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين بجودة عالية وفق أعلى المعايير الصحية العالمية، مبينا أن السعودية تعد أكثر دول الخليج استثمارا في القطاع الصحي ودعم التدريب في المراكز الصحية المتخصصة.

وأوضح، أنه خلال السنوات العشر الماضية عملت السعودية على تركيز الإنفاق في القطاع الصحي على المعدات الطبية، واستقطاب أفضل الأجهزة، أما الآن فباتت المملكة إضافة إلى ذلك تتجه للتدريب وتنمية الطاقات البشرية لإيجاد جيل واعٍ بالقطاع الصحي.