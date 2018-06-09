قيم التداول في «نمو» ترتفع 57 %

ارتفعت قيم التداول في السوق الموازية "نمو" خلال الأسبوع 57 في المائة بنحو 4.4 مليون ريال لتصل إلى 12 مليون ريال.

وافتتحت "نمو" الأسبوع عند 3077 نقطة، حيث تراجعت في جلستين وارتفعت في البقية.

وكانت أعلى نقطة عند 3107 نقطة رابحة 0.98 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 3016 نقطة فاقدا 1.9 في المائة في نهاية الأسبوع عند 3091 نقطة رابحا 0.44 في المائة.

وارتفعت الأسهم المتداولة 254 في المائة بنحو 734 ألف سهم لتصل إلى مليون سهم متداول، بينما الصفقات تراجعت 10 في المائة بنحو 65 صفقة لتصل إلى 558 صفقة.