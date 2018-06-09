مسؤول بريطاني يحذر من خطر انهيار «بريكست»

حذر بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني أمس من "انهيار" بريكست"، معبرا عن إعجابه بأسلوب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي يعتمد على القوة.

وبحسب "الفرنسية"، قال جونسون في تصريحات مسربة إلى موقع "بازفيد نيوز"، إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي "ستدخل في مرحلة سنصبح فيها أشرس مع بروكسل"، في إشارة إلى المفوضية الأوروبية.

وأضاف جونسون المعروف بتصريحاته النارية، خلال عشاء أقيم في إطار حفل استقبال أقامته مجموعة ضغط محافظة "عليكم القبول بواقع أن الأمر قد ينهار الآن. أريد ألا يصاب أي شخص بالهلع خلال هذا الانهيار. لا هلع. من أجل الناس، لا هلع وكل شيء سيكون على ما يرام في نهاية المطاف".

وتابع جونسون: "بريكست لا رجعة فيه، لكنه يمكن ألا يكون بالشكل الذي نريده نحن"، وأشار وزير الخارجية إلى أن هناك احتمالا كبيرا أن نرى المملكة المتحدة تقبل باتفاق يتجاوز "خطوطا حمرا" عديدة لمؤيدي "بريكست" بلا تنازلات، وهو أحدهم بما أن البلاد "عالقة الآن في فلك الاتحاد الأوروبي، في الاتحاد الجمركية وبشكل أوسع في السوق المشتركة".

ويفترض أن تغادر بريطانيا الاتحاد في نهاية آذار (مارس) 2019 مع البقاء في الاتحاد الجمركي حتى نهاية 2020، الوقت اللازم لإعداد شراكة جديدة.

ويخشى مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد بلا تنازلات، أن يستمر هذا الوضع إلى ما لا نهاية، ويجرد بذلك الخطوة البريطانية من معناها، بينما لم تقرر لندن بعد شكل العلاقة الجديدة التي ترغب في إقامتها مع المفوضية الأوروبية بعد "بريكست".

وقال جونسون: "إذا لم تكن لديكم الشجاعة للرغبة في سياسة مستقلة، فلن تحصلوا على الأرباح الاقتصادية لـ"بريكست". لن تحصلوا أبدا على الأرباح السياسية لـ"بريكست"".

ورأى جونسون أن ترمب كان سيواجه المفوضية الأوروبية بقوة، وقال "تصوروا لو أن دونالد ترمب يقوم ببريكست. سيقوم بذلك بقوة"، وأضاف "أزداد إعجابا بترمب. أزداد قناعة بأن هناك أسلوبا منظما في جنونه".

من جهة أخرى، ناشدت تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا حزب المحافظين الحاكم الذي تنتمي إليه توحيد صفوفه، في ظل ضغوط من المتشككين من الاتحاد الأوروبي والمؤيدين له، قبل تصويت حاسم يجري الأسبوع المقبل بشأن تشريعها لانسحاب بريطانيا من التكتل.

وقالت ماي للصحافيين وهي في طريقها لقمة مجموعة السبع في كندا "آمل أن ما سيراه الجميع، عندما يأتون للتصويت الأسبوع الحالي، هو أهمية ضمان أننا نضع مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في سجل القانون؛ نظرا لأن مشروع الانسحاب من الاتحاد هو الذي سيضمن انتقالا هادئا، عندما ننسحب من الكتلة الأوروبية".

وتواجه ماي تمردا محتملا من بعض المحافظين الموالين للاتحاد الأوروبي، عندما يحال مشروع القانون إلى مجلس العموم البريطاني، بعد أن مرر مجلس اللوردات 15 تعديلا.

وتعتزم ماي التحدث إلى 316 مشرعا محافظا في مجلس العموم المكون من 650 مقعدا، مساء الإثنين المقبل، قبل بدء الجلسة البرلمانية الثلاثاء، حسبما أعلن الحزب أمس.

وكتبت ماي للمشرعين المحافظين بعد أن وافقت حكومتها على اقتراح يمثل حلا وسطا، لترتيب مؤقت "داعم"، للإبقاء على حرية حركة السلع والأشخاص عبر الحدود الإيرلندية.

وذكرت أن الترتيب الداعم، الذي تصر على أنه سيتم استخدامه فقط كحل أخير، إذا لم يتسن الموافقة على اتفاق جمركي، قبل أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في آذار (مارس) سيكون "بغيضا، لكن، في أسوأ الأحوال سيكون مؤقتا"، مضيفة أن هذا الترتيب سيستمر حتى نهاية عام 2021 على أقصى تقدير.