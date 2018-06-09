ليست إيطاليا .. غياب الإصلاح الخطر الحقيقي على منطقة اليورو

من المؤسف أن كثيرا من الأوروبيين يعاملون التكامل الأوروبي على أنه أمر يتلقى بالعقيدة. مناقشة موضوع "خروج بريطانيا" تدور حول المؤمنين الحقيقيين بالتكامل الأوروبي ضد الملحدين المتشككين، وهذا هو السبب في أننا نتحدث عن افتراضين يتساويان في السُخف: استفتاء ثان وخروج بريطاني صعب.

يعامل الإيطاليون مسألة عضويتهم في اليورو بطريقة مماثلة. فإما أنك تنتمي إلى هذا المعسكر، وإما ذاك. إذا كنت، مثلي، في مكان ما في الوسط، يشعر الناس بالحيرة. أعتقد من المعقول أن بلدا متعَبا مثل إيطاليا عليه أن يبقى في منطقة اليورو طالما هناك أمل ضئيل في أن العلاقة ستكون مستدامة.

الإيمان غير المشروط بالنزعة الأوروبية من قبل الزعماء الإيطاليين السابقين هو الذي أدى إلى ظهور ردة الفعل القومية الحالية. قبلت الحكومات السابقة التشريعات الأوروبية التي كانت تعارض المصالح الإيطالية بشكل عميق.

مثلا، كانت هناك القاعدة الخاصة بحساب مساهمات إيطاليا في آلية الاستقرار الأوروبي ـ مظلة الإنقاذ الخاصة بالكتلة ـ المرتبطة بحساب العجز الأقصى المسموح به. وهناك أيضا القبول بقانون حل المصارف الذي يترك آلاف المدخرين الإيطاليين من دون حماية. والأسوأ من ذلك كله هو الاتفاق عام 2012 على قبول معاهدة الاستقرار المالي التي تتطلب فعلياً من إيطاليا تشغيل ميزانيات متوازنة. لو كان رؤساء الوزراء السابقون أكثر شدة، لكان رد الفعل المعادي لأوروبا أقل حدة.

أجد أن الأمر سخيفا بالمثل، أن تثير حركة "خمس نجوم" و"رابطة الشمال" قضية المواجهة الشاملة مع الاتحاد الأوروبي بالطريقة التي فعلتاها. كانت فكرة مطالبة البنك المركزي الأوروبي بشطب الديون الإيطالية المشتراة كجزء من برنامج التسهيل الكمي فكرة جنونية. ظهرت الفكرة في المسودة الأولى لاتفاق الائتلاف وتم سحبها فيما بعد. هذا أمر سخيف على عدة مستويات. ابتداء، معظم السندات الإيطالية يحتفظ بها بنك إيطاليا، وليس البنك المركزي الأوروبي. إذا أرادوا الهجوم على منطقة اليورو، فعليهم أن يكونوا أذكى من ذلك.

نصيحتي الأولى لهم هي إسقاط الأحادية واتخاذ وجهة نظر تتسم بطابع الأخذ والعطاء - تحديد شروط تسمح لإيطاليا بالبقاء والازدهار في منطقة اليورو.

كأولوية أولى، ينبغي أن يكون لجيوسيبي كونتي، رئيس وزراء إيطاليا، موقف قوي في المجلس الأوروبي هذا الشهر، في النقاش حول الحوكمة في منطقة اليورو. رفضت أنجيلا ميركل تقريبا كل جزء جوهري من الإصلاحات التي اقترحها إيمانويل ماكرون. وعلى كونتي أن ينظر في دعم الرئيس الفرنسي لإقناع المستشارة الألمانية بالتكاليف الباهظة لـ "لا" الألمانية. قد يساعد بيدرو سانشيز، زعيم الحزب الاشتراكي، الذي أدى اليمين الدستورية يوم السبت رئيسا لوزراء لإسبانيا، في تعزيز مثل هذا التحالف.

ينبغي لكونتي أن يشير إلى أن منطقة اليورو ليست لديها فرصة تذكر للبقاء على قيد الحياة في حال لم يتم إصلاحها. حتى الآن، أفضل حجة لإبقاء إيطاليا في اليورو هي الأمل في أن يتم إصلاح منطقة اليورو في نهاية المطاف. إذا كنا نعرف على وجه اليقين أن هذا لن يحدث، فإن الحجة تتغير. ليست السياسة الإيطالية هي التي تقضي على اليورو، ولكن غياب الإصلاحات في منطقة اليورو وفائض الحساب الجاري الهائل في ألمانيا.

أفضل طريقة للتصدي لسياسة منطقة اليورو هي أن تتم مواجهتها من الداخل. يمكن لإيطاليا أن تستخدم وزنها في التعيينات المقبلة لأهم الوظائف في الاتحاد الأوروبي: رؤساء المفوضية الأوروبية، والمجلس الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي. هناك صفقات ومبادلات يجب إجراؤها. لا تتحدث عن خروج أحادي الجانب إلا بعد أن تفشل كل الأمور الأخرى.

ثانيا، التعزيز الكينزي من المالية العامة الذي أوجزته الحكومة الائتلافية الإيطالية لديه نية حسنة جدا، لكنه كبير فوق الحد. يجدر بهم أن يخففوا من حدته، وأن يقرنوه بسياسة توسعية بشكل بسيط في المالية العامة، مع بعض الإصلاحات الهيكلية المستهدفة، للقطاع المصرفي، والنظام القضائي، والإدارة العامة.

ثالثاً، لا يوجد أي خطأ في وضع خطة "ب" أصلية: قائمة من التدابير التي يجب طرحها إذا ما أدت الأزمة إلى جعل استمرار عضوية منطقة اليورو أمرا غير قابل للاستدامة. سأستغرب إذا لم يكن لدى الحكومة السابقة مثل هذه الخطة مخبأة بعمق داخل أحد الأدراج. لكن ينبغي مقاومة الخطة "أ"؛ لأنها تخلق موقفا من شأنه أن يؤدي حتما إلى الخروج من منطقة اليورو. كانت الشكوك حول مثل هذه الخطة هي التي أقنعت الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلّا، بالاعتراض على تعيين باولو سافونا وزيرا للمالية.

وأخيرًا، لا تفكروا حتى في مطالبة الناخبين بالتصويت على عضوية إيطاليا في اليورو. سيكون هذا هزيمة ذاتية لأي سياسي يتجرأ على طرح مثل هذه الأسئلة. الخروج من منطقة اليورو حادث يجب الاستعداد له، وليس نتيجة يتم السعي لها. أشك في أن الحكومة الإيطالية ستنجو من هكذا استفتاء.

أما بالنسبة لبقيتنا، يجب أن نتوقف عن معاملة هذه الحكومة الجديدة على أنها صدمة غير متوقعة. الحكومة الشعبوية هي النتيجة المنطقية لـ 20 سنة من سوء الإدارة الاقتصادية من جانب أحزاب يسار الوسط ويمين الوسط في إيطاليا. هذا هو سبّب الفوضى.

إذا كنت حقا مؤيدًا لليورو، فإن نصيحتي هي التوقف عن معاملة اليورو على أنه موضوع متعلق بالعقيدة، ولكن قاتل من أجل استدامته. لا يمكن كسب هذا القتال في إيطاليا وحدها. الأمر يتطلب تغييرات كبيرة في السياسة في بروكسل أيضًا.