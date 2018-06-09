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تَجَاوَزَ

أ. د . عبد الله الدايل
الفعل "تَجَاوَزَ" على وزن (تَفَاعَلَ) ثلاثي مزيد بحرفين، ويتعدّى بنفسه وهو الأصل كما في المعاجم اللغوية، كقولك: تَجَاوَزَ فلان الأَمْرَ أي تَعَدَّاه.
ويتعدّى بحرف الجرّ "عَنْ" كقولهم: تجاوزْتُ عن المسيء أي عَفَوَتُ عنه وصَفَحْتُ، جاء في المصباح، (جوز) :وتَجَاوَزْتُه تَعَدَّيْتُه، وتجاوزتُ عن المُسيء عفوتُ عنه، وصَفَحْتُ".
ويتعدّى بحرف الجرّ "على" كقولهم: تَجَاوَزَ فلانٌ على القانُون، على تضمن الفعل "تجاوَزَ" معنى "خَرَجَ".
ويتعدّى أيضا بحرف الجرّ "في" نحو قولك: تَجَاوزتُ في الكلام.
ويتعدّى كذلك بحرف الجرّ "اللام" في بعض النصوص والأقوال، ففي سرّ صناعة الإعراب، 1/19: "فإنْ انتقلت منه راجعا عنه أو متجاوزا له...".
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