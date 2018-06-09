«ماكينة النقود» تضع «ألفابت» على مشارف التريليون دولار

بمجرد وصول إيرادات معظم الشركات إلى 100 مليار دولار، فإنها تصبح متجهة إلى مرحلة النضج المريح. ويبدأ سريان مفعول قانون الأعداد الكبيرة.

الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى "جوجل". قد يكون عمر سوق إعلانات البحث 20 عاما، لكن النمو في شركة الإنترنت أعاد تسارعه على مدار السنوات الثلاث الماضية. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تحقق الشركة الأم ألفابت - التي تحصل على 99.5 في المائة من إيراداتها من "جوجل" - هذا العام أعلى معدل نمو لها منذ عام 2011، على الرغم من أن إيراداتها ستكون أكبر أربع مرات مما كانت عليه في ذلك الوقت.

الأعمال الجديدة التي تبلغ قيمتها 26 مليار دولار، التي من المرجح أن تتم إضافتها هذا العام هي دليل مذهل على القوة الدائمة لأعمال "جوجل" الأساسية.

إذا تمكنت "ألفابت" من الحفاظ على هذا الزخم وتجاوز مرحلة الاستثمار الحالية ذات الهامش الضيق، فإن أسهمها ينبغي أن تكون قادرة للحفاظ على مضاعف أرباحها الحالية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بحسب دان تشونج، كبير الإداريين الاستثماريين في "ألجر"، وهي شركة لإدارة الأموال موجهة نحو النمو في نيويورك، مضيفا أن هذا يشير إلى ارتفاع بنسبة 30 في المائة في السهم خلال الفترة نفسها، الأمر الذي من شأنه أن يرفع الرسملة السوقية لشركة جوجل لتصبح بالقرب من تريليون دولار.