«آيفون» يزعزع الأسهم الأمريكية .. و«الأوروبية» تخسر للأسبوع الثالث

فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على انخفاض أمس، بقيادة تراجع لأسهم "أبل" ومورديها بما في ذلك أدفانسد ميكرو ديفيسز وكوالكوم بعد تقرير بأن الشركة المصنعة لهواتف آيفون تخطط لإنتاج عدد أقل من الهواتف هذا العام.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 26.52 نقطة بما يعادل 0.11 في المائة إلى 25214.89 نقطة، وفقا لـ"رويترز".

كما تراجعت الأسهم الأوروبية أمس، وسط بيع واسع النطاق قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل، الذي قد يشير إلى خطط لإنهاء التحفيز النقدي الضخم الذي يدعم الأسهم في المنطقة. ويتجه المؤشر الأوروبي صوب تكبد خسائر للأسبوع الثالث على التوالي بفعل توقعات تشديد السياسة النقدية وتجدد صعود اليورو والمخاوف السياسية المتنامية.

ودفعت خسائر شملت معظم القطاعات مؤشر ستوكس 600 الأوروبي لينخفض 0.5 في المائة مع توخي المستثمرين الحذر قبيل سلسلة أحداث عالمية مهمة تشمل قمة مجموعة السبع التي يخشون أن تؤدي إلى اضطرابات في الأسواق.

وكان سهم ستاندرد لايف أبردين أكبر خاسر على المؤشر بهبوطه 4 في المائة بعد أن باعت مجموعة لويدز المصرفية حصتها في الشركة في حين زاد سهم إنجنيكو 6.8 في المائة بعد أن رفع باركليز توصيته له إلى زيادة الوزن النسبي. ونزل سهم دويتشه بنك 1.6 في المائة.