لجذب «أرامكو» .. هيئة السوق البريطانية تستحدث فئة إدراج جديدة

تعتزم هيئة السوق البريطانية المضي قدما في استحداث فئة إدراج (متميز) جديدة الشهر المقبل، تهدف إلى جذب الشركات الحكومية مثل "أرامكو" للإدراج في لندن. ومن المتوقع أن تطرح السعودية ما يصل إلى 5 في المائة من "أرامكو" في سوق الرياض وسوق عالمي مثل، لندن أو نيويورك، فيما يتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي على الإطلاق وسيعزز سمعة موقع الإدراج. ووفقا لـ"رويترز"، رحبت مؤسسة ذا سيتي أوف لندن وذا سيتي يو.كيه، اللتان تروجان لبريطانيا كمركز للأعمال، بالقواعد الجديدة ما دام سيجرى الحفاظ على المعايير القوية لحوكمة الشركات.

وقالت سلطة السلوك المالي في بيان أرفقت به وثيقة من 83 صفحة تستعرض القواعد الجديدة، أمس، "هناك ميزة كبيرة للمستثمرين إذا وافقت شركات الإصدار على تلبية تلك المعايير المتميزة الإضافية". وقالت، إنها أدخلت بعض التغييرات بعد تلقيها الردود على مقترحها مثل اشتراط أن يكون اختيار المديرين المستقلين خاضعا لموافقة المساهمين المستقلين. كما سيشترط "الإفصاح الفوري" عن التعاملات بين الجهة السيادية والجهة المصدرة. لكن لن يشترط وجود اتفاق مسهم ومسيطر، ولا حاجة لرأي مسبق من الجهة الراعية ولا موافقة مسبقة من المساهمين المستقلين على معاملات بعينها مع الجهة السيادية أو أي من الجهات التابعة لها.