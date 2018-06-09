144 مليار ريال قيمة 1.4 مليون شيك صرفت في 4 أشهر

بلغ عدد الشيكات المحررة التي صرفت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2018 نحو 1.374 مليون شيك، بقيمة بلغت 143.88 مليار ريال، مقارنة بـ 1.701 مليون شيك بقيمة بلغت 170.25 مليار ريال، خلال الفترة نفسها من عام 2017.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فقد بلغ متوسط قيمة الشيك الواحد في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018 نحو 104.71 ألف ريال مقارنة بـ 100.06 ألف ريال في الفترة نفسها من عام 2017، مسجلا نموا نسبته 3.4 في المائة، رغم تراجع عدد الشيكات وقيمتها بنسبة 5.4 في المائة و 8.5 في المائة على التوالي.

وتنقسم الشيكات إلى نوعين الأول "شيكات أفراد وشركات" و"شيكات بين المصارف"، وبلغ عدد الشيكات التي صرفت في الأشهر الأربعة الأولى من 2018 التي تخص النوع الأول "الأفراد والشركات" نحو 1.23 مليون شيك بقيمة بلغت نحو 103.62 مليار ريال، بمتوسط قدره 84.59 ألف ريال للشيك الواحد، مقارنة بـ 1.53 مليون شيك قيمتها 126.13 مليار ريال، بمتوسط قدره 82.47 ألف ريال للشيك الواحد للفترة نفسها من العام السابق.

أما النوع الثاني وهو "الشيكات بين المصارف" فقد بلغ عددها 149 ألف شيك قيمتها 40.26 مليار ريال بمتوسط قدره 269.76 ألف ريال للشيك الواحد منذ بداية عام 2018 حتى نهاية شهر نيسان (أبريل) 2018. مقارنة بـ 172 ألف شيك قيمتها 44.12 مليار ريال، بمعدل 256.41 ألف ريال لكل شيك.

وفيما يخص الأداء الشهري للشيكات خلال عام 2018، فقد جاء شهر كانون الثاني (يناير) هو أعلى مستوى من بين بقية الشهور الأربعة من حيث عدد الشيكات البالغ نحو 364 ألف شيك قيمتها البالغة نحو 40.446 مليار ريال، ومتوسط قيمة كل شيك البالغ نحو 111.18 ألف ريال لكل شيك.

جاء بعده شهر نيسان (أبريل) بنحو 352 ألف شيك بقيمة 36.852 مليار ريال، ومتوسط قدره 104.69 ألف ريال، ثم شهر آذار (مارس) بنحو 340 ألف شيك بقيمة 34.37 مليار ريال بمتوسط قدره 100.72 ألف ريال لكل شيك.

وأخرها شهر شباط (فبراير)، حيث بلغ عدد الشيكات نحو 318 ألف شيك، بقيمة 32.32 مليار ريال، بمتوسط قدره 101.59 ألف ريال لكل شيك.

