البورصة الأردنية تنخفض 1.43% في أسبوع

انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 1.43% ، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2066.0 نقطة مقارنة 2096.0 نقطة للأسبوع السابق.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 2.9 مليون دينار أردني مقارنة مع 22.1 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة انخفاض 86.8%.

كما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 14.6 مليون دينار أردني ، مقارنة ب 110.6 مليون دينار للأسبوع السابق، وسجلت البورصة خلال الأسبوع المنصرم تداول 11.5 مليون سهم، نفذت من خلال 6537 صفقة.

