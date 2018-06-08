الأسهم الأمريكية تفتح منخفضة لمخاوف بشأن "آيفون"

فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم الجمعة بقيادة تراجع لأسهم أبل ومورديها بما في ذلك أدفانسد ميكرو ديفيسز وكوالكوم بعد تقرير بأن الشركة المصنعة لهواتف آيفون تخطط لإنتاج عدد أقل من الهواتف هذا العام.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 26.52 نقطة بما يعادل 0.11 بالمئة إلى 25214.89 نقطة وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 3.58 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 2766.79 نقطة وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 24.9 نقطة أو 0.33 بالمئة إلى 7610.17 نقطة.

