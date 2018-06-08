" أوبك" ترفض طلباً إيرانياً لبحث العقوبات الأمريكية



أفاد مصدر مطلع أمس بأنه من المرجح أن ترفض "أوبك" طلب إيران بحث العقوبات الأمريكية على طهران في اجتماع المنظمة المقرر هذا الشهر.

وبحسب "رويترز"، طلب حسين كاظم بور أردبيلي محافظ إيران في "أوبك" من رئيس مجلس محافظي "أوبك" أن يضم نقاشا بشأن العقوبات لجدول أعمال المحادثات التي ستجرى في 22 حزيران (يونيو)، وفقا لنسخة من خطاب كاظم بور بتاريخ الثاني من حزيران (يونيو).

وتخفض "أوبك" وحلفاؤها بقيادة روسيا الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا منذ كانون الثاني (يناير) 2017 ومن المقرر أن ينتهي سريان التخفيضات في نهاية 2018.

لكن السعودية وروسيا قالتا، إن التخفيضات يمكن أن تخفف بعد أن تلقتا دعوات من مستهلكين من بينهم الولايات المتحدة والصين والهند لدعم الطلب العالمي.

وطلبت الولايات المتحدة من دول في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، زيادة إنتاج النفط نحو مليون برميل يوميا، وفقا لما نقلت شبكة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة.

وورد هذا الطلب بعد ارتفاع أسعار البيع بالتجزئة للبنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات.

ولفت التقرير إلى أن الطلب يأتي أيضا بعد قرار واشنطن إعادة فرض عقوبات على صادرات إيران من النفط، ما أدى في السابق إلى خروج نحو مليون برميل يوميا من الأسواق العالمية.

وفي الشهر الماضي، طلب بيجن زنغنه وزير النفط الإيراني دعم "أوبك" في مواجهة العقوبات الأمريكية الجديدة وألمح إلى خلاف في وجهات النظر بشأن الحاجة إلى زيادة إمدادات النفط العالمية.

وكتب زنغنه في خطاب إلى نظيره الإماراتي، الذي يتولى رئاسة "أوبك" في 2018، الشهر الماضي: "أود أن أطلب الدعم من "أوبك" بموجب المادة الثانية من النظام الأساسي للمنظمة، التي تؤكد على حماية مصالح الدول الأعضاء بشكل فردي وجماعي".

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الشهر الماضي من الاتفاق النووي العالمي مع إيران، معلنا عن "أعلى مستوى" من العقوبات بحق البلد العضو في "أوبك"، وإيران ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول بعد السعودية والعراق.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء نفط دول "أوبك" في مقر المنظمة بفيينا لبحث سياسة الإنتاج، وطلب كاظم بور، مستشهدا بخطاب زنغنه، من المجلس أن يضم لمحادثات الشهر الجاري بندا بجدول الأعمال تحت عنوان "دعم المؤتمر الوزاري لـ"أوبك" للدول الأعضاء الخاضعة لعقوبات غير قانونية وأحادية الجانب وعابرة للحدود".

وقال المصدر، إن أحمد الكعبي محافظ الإمارات لدى "أوبك" طلب المشورة من مستشار قانوني بعد تلقيه طلب كاظم بور.

وأضاف أن رد المستشار على الطلب الإيراني جاء سلبيا على أساس أن جدول الأعمال الوزاري لا يمكن تعديله بعد الانتهاء منه.

ولدى إيران، تاريخ من إثارة التحديات في اجتماعات "أوبك"، ففي 2015 رفضت طهران اعتماد سياسات "أوبك"، قائلة إنها بحاجة إلى زيادة الإنتاج، بسبب تخفيف العقوبات بعد الاتفاق النووي مع القوى العالمية.

ولـ"أوبك"، التي تأسست في 1960، تاريخ من تنسيق السياسة النفطية، وفي الجولة السابقة من العقوبات بحق طهران، التي شارك فيها الاتحاد الأوروبي، انخفضت صادرات النفط الإيرانية أكثر من النصف إلى أقل من مليون برميل يوميا.

ولا يعتزم الاتحاد الأوروبي المشاركة في العقوبات هذه المرة ودعا الولايات المتحدة لمنح شركاته إعفاء حتى يمكنها مواصلة العمل في إيران.

لكن كثيرا من الشركات الأوروبية تقطع علاقاتها مع طهران، بسبب المخاوف من أن تواجه عقوبات ثانوية من الولايات المتحدة، ما يعني أن تخسر القدرة على الوصول إلى نظام تسوية معاملات الدولار الأمريكي.

وستدخل العقوبات الأمريكية على قطاع البترول الإيراني حيز التنفيذ بعد فترة "إنهاء تدريجي للنشاط" تمتد 180 يوما، وتنتهي في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر)، لكن كثيرا من شركات التكرير الأوروبية تقلص تدريجيا بالفعل مشترياتها من النفط الإيراني.

ويعتقد محللون أن عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة على إيران، ستقيد سوق النفط الإيرانية، وستحد من تصدير النفط بنسبة 20 في المائة على المدى القريب أو ما بين 400 و500 ألف برميل يوميا.

وذكرت مصادر تجارية وشركات، إن مصاف أوروبية توقف تدريجيا مشترياتها من النفط الإيراني، وهو ما يغلق الباب أمام خمس صادرات إيران من الخام بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على طهران.

ورغم أن الحكومات الأوروبية لم تحذ حذو واشنطن في فرض عقوبات جديدة، فإن مصارف وشركات للتأمين والنقل البحري تقطع روابطها تدريجيا مع إيران تحت ضغط من القيود الأمريكية، وهو ما يجعل التجارة مع طهران معقدة ومحفوفة بالمخاطر.

وحث وزراء من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مسؤولين أمريكيين على حماية الشركات الأوروبية من العقوبات، لكن المصافي لا تترك مجالا للمجازفة.

وقال مصدر بارز في ساراس الإيطالية، التي تدير مصفاة ساروش في سردينيا وطاقتها 300 ألف برميل يوميا، "لا نستطيع تحدي الولايات المتحدة".

وتابع المصدر أن ساراس تدرس أفضل السبل لوقف مشترياتها من النفط الإيراني في غضون مهلة الـ 180 يوما المسموح بها، مضيفا "لم يتضح بعد ما الذي تستطيع الإدارة الأمريكية فعله، لكن من الناحية العملية، فإننا يمكن أن نواجه متاعب".

وقد يتسبب هبوط في تجارة الخام بين إيران وأوروبا في تعقيد الجهود التي تبذلها الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، لإنقاذه.

وأفادت المصادر بأن مصافي تابعة لشركات توتال الفرنسية وإيني وساراس الإيطاليتين وريبسول وسيسبا الإسبانيتين وهيلينيك بتروليوم اليونانية تستعد لوقف مشترياتها من النفط الإيراني بمجرد سريان العقوبات.

وتشكل تلك المصافي معظم مشتريات أوروبا من الخام الإيراني، وهو ما يعادل نحو خمس صادرات إيران النفطية.

وأظهرت بيانات جمعتها "رويترز" ومكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، أن مبيعات الخام الإيراني إلى المشترين الأجانب بلغت نحو 2.5 مليون برميل يوميا في المتوسط في الأشهر القليلة الماضية. واتجه الجزء الأكبر من الصادرات إلى آسيا.

وأضافت المصادر أن الشركات، ومعظمها لديها عقود طويلة الأجل مع شركة النفط الوطنية الإيرانية، ستواصل شراء شحنات حتى سريان العقوبات.

ولا تعتزم توتال، صاحبة أكبر مصفاة نفطية في أوروبا، طلب إعفاء لتواصل تجارة النفط الخام مع إيران بعد الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر)، بحسب مصادر مطلعة، وهذا يعني أنها لن تستطيع الاستمرار في شراء الخام.

وقالت إيني، إن لديها عقد إمداد قائما لشراء مليوني برميل شهريا، ينتهي أجله بنهاية العام، فيما ذكر متحدث باسم سيسبا "نشاطنا التجاري مستمر كالمعتاد.. نواصل الالتزام الصارم بالقوانين والقواعد التنظيمية الأوروبية والدولية".

وأشارت مصادر تجارية إلى أن الخام الإيراني يمكن استبداله بخام الأورال الروسي، الذي ارتفع سعره في أعقاب الإعلان الأمريكي، وأيضا الخام من السعودية.

وتدرس بعض المصافي، ومن بينها سيسبا، طلب إعفاء من السلطات الأمريكية لمواصلة الشراء بعد الموعد النهائي في تشرين الثاني (نوفمبر)، بهدف استكمال اتفاقاتها الآجلة.

وذكر مصدر في قطاع النفط قريب من سيسبا إنه "مع وجود عقود طويلة الأجل، نأمل في الحصول على إعفاء لستة أشهر.. اعتبارا من نوفمبر، لا نعرف ما إذا كان أي خفض سيكون جزئيا أم كاملا".

وارتفعت تجارة النفط الخام بشكل كبير بين إيران وأوروبا منذ رفع العقوبات عن طهران في 2015، لكن المصارف وشركات النقل البحري والتأمين تنأى بنفسها الآن عن إيران، وهو ما لا يترك أمام المصافي الأوروبية خيارات تذكر سوى وقف مشتريات النفط الإيراني.

وذكر مصدر لدى ريبسول "إنها مسألة إيجاد ناقلة وشركة تأمين تغطيها. إنها بالقطع ليست أمرا سهلا الآن"، وأضاف مصدر آخر أن "هيلينيك" عليها أن توقف الواردات لأن البنك السويسري الذي تستخدمه لم يعد يقوم بإجراءات الدفع إلى إيران.

ومن المتوقع أيضا أن يخفض مستوردون آسيويون مشترياتهم، وتخطط ريلاينس إندستريز الهندية، مالكة أكبر مجمع للتكرير في العالم، لوقف استيراد النفط من إيران.

