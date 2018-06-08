تعاون بين "العلوم والتقنية " والشركة العقارية لاستثمار وتطوير مواد البناء

وقعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في مقرها بالرياض ، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع الشركة العقارية السعودية، بهدف الاستفادة من أبحاث واختراعات المدينة في مجال مواد وتقنيات البناء المتقدمة. ووقع المذكرة صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس المدينة ورئيس مجلس الإدارة بالشركة العقارية عبدالرحمن بن محمد المفضي، بحضور عدد من مسؤولي الطرفين. وبموجب المذكرة ستقوم المدينة بالتعاون مع الشركة العقارية السعودية في تحويل هذه المواد والتقنيات إلى منتج تسويقي. وأوضح سمو الأمير تركي بن سعود، أن المذكرة تسهم في تشجيع ودعم البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في مجالات مواد وتقنيات البناء من خلال الاستفادة من مخرجات الأبحاث والاختراعات لدى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وذلك عن طريق التعاون مع القطاع الخاص بهدف تصنيعها وتوطينها في المملكة. من جانبه بين رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية عبدالرحمن المفضي، أن المذكرة ستعمل على تعزيز العلاقات بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والشركة، من خلال استثمار وتطوير المواد المنتجة من المركز الوطني لتقنية التشييد والبناء التابع للمدينة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الطرفين.