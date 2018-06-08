الذهب يرتفع 0.2% قبيل قمة "مجموعة 7" وتعافي الدولار يكبحه

ارتفع الذهب اليوم الجمعة مدعوما بتنامي العزوف عن المخاطرة قبيل محادثات مجموعة السبع لكن المعدن ظل داخل أضيق نطاق أسبوعي له في أكثر من عشر سنوات بفعل تعافي الدولار الذي يكبح مكاسبه.

تأثر الذهب سلبا أيضا بتوقعات أن يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) زيادة جديدة في سعر الفائدة الأسبوع القادم. تزيد الفائدة المرتفعة تكلفة الفرص البديلة الضائعة عند الاستثمار في الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب.

وفي الساعة (09:40 بتوقيت جرينتش) كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1299.04 دولار للأوقية (الأونصة) في حين استقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس دون تغير يذكر عند 1303 دولارات للأوقية.

والذهب شبه مستقر منذ إغلاق الجمعة الماضية والفرق بين أعلى مستوياته وأدناها هو الأضيق لأي أسبوع منذ أغسطس 2007 عند 13.70 دولار للأوقية.

وقالت جورجيت بويل المحللة لدى ايه.بي.ان أمرو "هناك عوامل معوضة - لديك الآن بعض الزيادة في الدولار لكن هناك في نفس الوقت بعض الضوضاء على صعيد التجارة قبيل اجتماع مجموعة السبع."

وأضافت أن التركيز سينصب أيضا على اجتماعي مجلس الاحتياطي والبنك المركزي الأوروبي الأسبوع القادم. وقالت "اتجاه مجلس الاحتياطي سيكون مهما.. مازلنا نتوقع زيادتين أخريين بعد الأسبوع القادم."

وارتفعت الفضة 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.71 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من ستة أسابيع أمس الخميس. ويتجه المعدن صوب زيادة 2.2 بالمئة للأسبوع بأكمله وستكون الأكبر في سبعة أسابيع وتأتي تماشيا مع مكاسب في النحاس.

ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1009.50 دولار للأوقية بينما استقر البلاتين عند 896.50 دولار.