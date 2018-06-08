ارتفاع تجارة البضائع والسلع الصينية إلى أكثر من تريليون دولار في أول 5 أشهر من 2018

قالت مصلحة الجمارك العامة الصينية اليوم الجمعة، إن تجارة البضائع والسلع الصينية ارتفعت بنسبة 8.8 بالمئة على أساس سنوي لتسجل 11.63 تريليون يوان (نحو 1.82 تريليون دولار أمريكي) في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2018.

وأشارت البيانات الصادرة عن المصلحة إلى أن حجم الصادرات قد ارتفع بنسبة 5.5 بالمئة على أساس سنوي ليسجل 6.14 تريليون يوان في الفترة ما بين شهري يناير ومايو الماضيين، فيما نمت الواردات بنسبة 12.6 بالمئة لتصل إلى 5.49 تريليون يوان، ما خلق فائضاً تجاريا يقدر بـ 649.8 مليار يوان، والذي ضاق إلى نسبة 31 بالمئة.

وتقلص الفائض التجاري للسلع والبضائع في شهر مايو الماضي بنسبة 43.1 بالمئة إلى 156.5 مليار يوان، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 3.2 بالمئة على أساس سنوي، مقابل ارتفاع للواردات بنسبة 15.6 بالمئة لتسجل بدورها 1.19 تريليون يوان.

وسجلت التجارة بين الصين ودول الحزام والطريق نموا أسرع من المتوقع وصل إلى 3.21 تريليون يوان، بارتفاع بنسبة 11.1 بالمئة على أساس سنوي.

ولعبت الشركات الصينية الخاصة دوراً أكبر في التجارة من خلال المساهمة بـ 38.9 بالمئة من إجمالي حجم التجارة، بارتفاع نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

أما الصادرات والواردات المسجلة من قبل الشركات الممولة من الخارج فقد وصلت إلى إجمالي 4.95 تريليون يوان، بارتفاع نسبة 4.3 بالمئة، مساهمة بـ 42.6% من إجمالي التجارة الخارجية في الفترة ما بين شهري يناير ومايو الماضيين.