روسيا والصين تنشئان صندوقا باليوان للاستثمارات المشترك

وقعت روسيا والصين اتفاقا اليوم الجمعة لإقامة صندوق استثمار جديد سيبدأ بمبلغ 1.5 مليار يوان (234 مليون دولار) تحت الإدارة لدعم مشاريع مالية وصناعية في البلدين.

وقع الاتفاق صندوق الاستثمار الروسي الصيني وسويونغ كابيتال ومجموعة داجينج الاستثمارية.

ويستهدف الصندوق الوصول برأس المال إلى خمسة مليارات يوان.

وقال كيريل ديمترييف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي "سينخرط الصندوق في تنفيذ مشاريع استثمار ذات أهمية استراتيجية تركز على المنطقة الاتحادية الوسطى وأقصى شرق روسيا والجزء الشمالي الشرقي من الصين."