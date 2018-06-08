الموازنة الأردنية تسجل عجزا ماليا في الثلث الأول من 2018

سجلت الموازنة الأردنية عجزًا ماليًا في الثلث الأول من العام الحالي قدره 378 مليون دينار أردني بعد المنح الخارجية، مقابل عجزًا قدره 146.7مليون دينار أردني للفترة ذاتها من العام 2017م.

وبحسب احصاءات وزارة المالية الأردنية، بلغ العجز قبل المنح الخارجية نحو 452.1 مليون دينار أردني، مقابل عجز مالي نحو 231.7 مليون أردني دينار لفترة المقارنة ذاتها.