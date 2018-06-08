على هامش المونديال.. الفالح ونوفاك يبحثان اتفاق أوبك النفطي

نقلت وكالة تاس للأنباء عن مصادر قولها اليوم الجمعة إن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك سيبحث اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي مع نظيره السعودي خالد الفالح في موسكو أثناء كأس العالم لكرة القدم.

وأكد مصدر بقطاع النفط الروسي لرويترز أن اجتماعا من هذا القبيل مخطط له فيما يتعلق باتفاق النفط المقرر أن يستمر حتى نهاية العام الحالي.

تستضيف روسيا بطولة كأس العالم لكرة القدم من 14 يونيو حزيران إلى 15 يوليو تموز.