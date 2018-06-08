تراجع اقتصاد اليابان بعد عامين من النمو

تراجع الاقتصاد الياباني للمرة الاولى منذ عامين في مطلع العام الحالي بحسب أرقام رسمية نشرت الجمعة وتؤكد أرقاما أولية صدرت الشهر الماضي. وتراجع الاقتصاد الثالث في العالم بنسبة 0,2% في الربع الاول من العام 2018 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، ما يؤكد الارقام الأولية وذلك بعد نمو ب0,1% في نهاية 2017، بحسب المكتب الاعلامي للحكومة. وكان خبراء اقتصاد يعولون على أداء أفضل بقليل بالمقارنة مع الارقام الاولية المعلنة في أواسط أيار/مايو وبالتالي على تراجع ب0,1% بالمقارنة مع الفصل السابق. الا انه واذا كانت الاستثمارات أقوى مما كان معتقدا (+0,3% بدلا من تراجع ب0و21%) فان استهلاك الاسر تراجع بدل من ان يظل على حاله، بينما بقيت الصادرات قوية (+0,65). ويشكل هذا التراجع نهاية لثمانية فصول من النمو المتواصل وهي سلسلة لم تشهدها البلاد منذ ثمانينات القرن الماضي عندما كان الاقتصاد الياباني هو الاقوى في العالم. وتشكل هذه الارقام ضربة للسياسات الاقتصادية لرئيس الوزراء شينزو آبي، مع أن خبراء الاقتصاد يتوقعون تعافيا سريعا مع تسحن في أسواق العمل بينما ثقة في مجال الاعمال لا تزال قوية.