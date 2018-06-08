هبوط اضطراري لطائرة أسترالية بعد تهديد امرأة بقتل الركاب

ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة أن طائرة أسترالية هبطت اضطراريا أثناء رحلة داخلية بعد أن هددت راكبة بقتل غيرها من المسافرين على متن الطائرة. وهبطت طائرة تابعة لخطوط فيرجن أستراليا الجوية في أديلايد بينما كانت في طريقها من ملبورن إلى بيرث مساء الخميس بعد أن بدأت امرأة في الصراخ وتطالب بالخروج من الطائرة وهددت بقتل الركاب إذا لم تتوقف الطائرة، حسبما أفادت هيئة الإذاعة الأسترالية. وصعد خمسة من عناصر الشرطة على الطائرة في أديلايد واقتادوا المرأة خارج الطائرة. وعندما وصلت الطائرة بعد أربع ساعات عن موعدها في بيرث في وقت مبكر من يوم الجمعة، قال أحد الركاب لـ "إيه بي سي" إن "الرحلة جحيم". وجاء الحادث بعد حكم بالسجن لمدة 12 عاما صدر في محكمة ملبورن يوم الخميس على رجل سريلانكي أدين بالتهديد بتفجير قنبلة أثناء رحلة الخطوط الجوية الماليزية من ملبورن إلى كوالا لمبور في أيار/مايو الماضي.