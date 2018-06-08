ولي العهد يلتقي ولي عهد البحرين

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة اليوم الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

ونقل الأمير سلمان بن حمد تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لسمو ولي العهد، فيما حمله سموه تحياته لجلالته.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات الإقليمية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ونائب رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ أحمد بن حسن عسيري.

فيما حضر من الجانب البحريني رئيس هيئة الأركان الفريق ركن ذياب بن صقر النعيمي والشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير البحرين لدى المملكة والشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة سكرتير ولي العهد والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.