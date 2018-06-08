قيم التداول في «نمو» تهبط 91 % إلى 502 ألف ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.3 في المائة لتغلق عند 3091 نقطة رابحة تسع نقاط. وهبطت قيم التداول 91 في المائة بنحو 5.1 مليون ريال لتصل إلى 502 ألف ريال، بمعدل 5.3 ألف ريال للصفقة. بينما تراجعت الأسهم المتداولة 92 في المائة بنحو 407 آلاف سهم لتصل إلى 36 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.2 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 14 في المائة لتصل إلى 94 صفقة. وارتفع سهما "أبو معطي" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 11.16 ريال، يليه "ثوب الأصيل" بنسبة 0.3 في المائة ليغلق عند 63 ريال، واستقرار البقية. وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 334 ألف ريال، يليه "ثوب الأصيل" بقيمة 128 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 22 ألف ريال.