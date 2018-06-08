بضغط «المصارف» .. الأسهم السعودية تزيد من وتيرة تراجعها للجلسة الـ 2

زادت الأسهم السعودية من وتيرة تراجعها للجلسة الثانية لتغلق عند 8344 نقطة فاقدة 38 نقطة بنسبة 0.46 في المائة. وجاء التراجع بضغط من "المصارف" بقيادة سهم "ساب". وجاء الأداء متوافقا مع التوقعات، حيث أشير إلى أن السوق أظهرت علامات سلبية منذ تداولات مطلع الأسبوع، وأشير إلى أهمية مستويات 8300 والحفاظ عليها، وكانت أدنى نقطة في جلسة أمس 8297 بفارق ثلاث نقاط عن الدعم المذكور، وعوضت السوق نصف الخسائر بعد وصولها لتلك المستويات، وتلك إشارة إيجابية تحتاج إلى تأكيد في تداولات مطلع الأسبوع بجلسة خضراء. ومن المهم استمرار المحافظة على مستويات 8300 نقطة لكي لا تنزلق السوق إلى موجة تصحيحية مدفوعة بعمليات جني الأرباح بعد موجة من الارتفاعات المتتالية خلال الفترة الماضية.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8383 نقطة وتداول بين الارتفاع والانخفاض. وكانت أعلى نقطة عند 8396 نقطة رابحا 0.15 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8297 نقطة فاقدا 1 في المائة. في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8344 نقطة فاقدا 38 نقطة بنسبة 0.46 في المائة. وتراجعت السيولة 15 في المائة بنحو 580 مليون ريال لتصل إلى 3.2 مليار ريال، بمعدل 38 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 11 في المائة بنحو 17 مليون سهم متداول لتصل إلى 138 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.26 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 10 في المائة بنحو تسعة آلاف صفقة لتصل إلى 85 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الأدوية" بنسبة 5 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.67 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 0.43 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.78 في المائة، يليه "الاتصالات" بنسبة 1.56 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 1.2 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 31 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 30 في المائة بقيمة 966 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 15 في المائة بقيمة 475 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأعلى ارتفاعا "مبكو" بنسبة 8.4 في المائة ليغلق عند 24.10 ريال، يليه "الدوائية" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 32.50 ريال، وحل ثالثا "إعادة" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 8.68 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أليانز إس إف" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 27.05 ريال، يليه "ساب" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 32.50 ريال، وحل ثالثا "سلامة" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 20.78 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 505 ملايين ريال بنسبة 16 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 491 مليون ريال بنسبة 15 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 11 في المائة بقيمة 352 مليون ريال.



*وحدة التقارير الاقتصادية