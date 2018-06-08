أسعار المنازل البريطانية تتعافى في مايو

قالت "هاليفاكس للرهن العقاري" أمس إن أسعار المنازل في بريطانيا تعافت أكثر من المتوقع في مايو، لكن الصورة العامة للسوق تظل خافتة.

وبحسب "رويترز"، زادت أسعار المنازل 1.5 في المائة في مايو بعدما هبطت 3.1 في المائة في أبريل، وكانت توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم تشير إلى زيادة أقل نسبتها 1 في المائة.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار 1.9 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو بما يتوافق مع التوقعات.

وقال راسل جالي العضو المنتدب لشركة هاليفاكس "هذه التغيرات الجديدة في الأسعار تعكس ضعفا نسبيا لسوق الإسكان في المملكة المتحدة".

ومع أن البعض يعتقد أن جاذبية سوق العقارات اللندنية بدأت تفقد بريقها بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، ومن ثم انخفاض العائد الحقيقي الذي يحققه المستثمر من استثماره العقاري في لندن، إلا أن محللين يرون أن المشهد العقاري أكثر تعقيدا الآن من السابق، وخاصة في ضوء الدور الذي يقوم به المستثمر الأجنبي، في تحديد الاتجاهات الراهنة في السوق العقارية في لندن.

وتشير التوقعات المستقبلية إلى احتمال تحسن السوق العقارية في لندن، وتدفق المزيد من الاستثمارات الخليجية في هذا القطاع الحيوي، كما أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يؤثر في الشهية للاستثمار في عقارات المملكة المتحدة، خاصة أن المستثمر الأجنبي لا يخضع للحسابات التقليدية المتعلقة بالاقتراض من البنوك البريطانية، ومن ثم متابعة أسعار الفائدة وتداعياتها على الأسواق.

وأدى تراجع أسعار العقارات وخاصة الوحدات السكنية الفاخرة، إلى مزيد من الاستثمار الأجنبي في لندن، فالمستثمر لا ينظر إلى الربح والخسارة في الأجل القصير، وإنما إلى اتجاهات الأسواق على الأمد الطويل.

وتشهد لندن في الوقت الراهن تراجعا ملموسا في أسعار العقارات سواء كانت وحدات تجارية أو سكنية، فخلال الربع الأول من هذا العام انخفضت أسعار المنازل في العاصمة البريطانية بنحو 3.2 في المائة، وهو أسرع تراجع سعري تشهده لندن منذ تسع سنوات.

فمنذ عام 1973 عندما انضمت بريطانيا للاتحاد الأوروبي، ارتفع متوسط سعر المنزل في لندن من أقل من 13 ألف جنيه استرليني إلى 474 الف جنيه حاليا بزيادة تقدر بنحو36 ضعفا.