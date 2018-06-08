تسارع التضخم يجبر «المركزي التركي» على تشديد سياسته النقدية

رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس بواقع 125 نقطة أساس إلى 17.75 في المائة أمس، ليواصل تشديد السياسة النقدية عقب زيادة كبيرة للفائدة الشهر الماضي بعد ارتفاع التضخم.

وتأتي الخطوة التي قام بها المركزي التركي عقب أن أظهرت بيانات رسمية تسارع معدل التضخم في البلاد إلى 12.15 في المائة في أيار (مايو) على أساس شهري مقابل 10.85 في المائة في نيسان (أبريل).

وبحسب "رويترز"، ارتفعت العملة التركية 1.82 في المائة أمام الدولار إلى 4.4516 ليرة للدولار بعد القرار، من 4.5799 قبل القرار مباشرة، كما ارتفعت أمام اليورو 1.34 في المائة لتصل إلى 5.29 ليرة مقابل العملة الأوروبية الموحدة.

وقال البنك في بيان بعد آخر اجتماع مقرر للجنة السياسة النقدية في المركزي قبل الانتخابات العامة التي تُجرى في 24 حزيران (يونيو)، إنه "على الرغم من الآفاق المعتدلة لأوضاع الطلب، لا تزال المستويات المرتفعة للتضخم وتوقعاته تشكل مخاطر على اتجاه التسعير.. لذا، قررت اللجنة تشديد السياسة النقدية أكثر لدعم استقرار الأسعار".

وأضاف البيان أن "المركزي التركي" سيواصل استخدام كل أدواته المتاحة لاستقرار الأسعار، مشيراً إلى الإبقاء على سياسة نقدية متشددة حتى تظهر توقعات التضخم تحسناً كبيراً.

وانخفضت الليرة نحو 16 في المائة منذ بداية العام بفعل المخاوف من تنامي تأثير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية، والشكوك في قدرة البنك المركزي على كبح التضخم، الذي يسجل مستوى في خانة العشرات. وأعلن أردوغان الشهر الماضي نيته تشديد السيطرة على السياسة النقدية في حال فوزه بالانتخابات، ما أثار مخاوف بشأن زيادة السيطرة السياسية على البنك المركزي.

كما أن المضاربة على الليرة فاقمت الضغط على البنك، وسعيا منه للحد من خسائر العملة، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة ثلاث نقاط مئوية في اجتماع طارئ الشهر الماضي، مضيفا أنه سيعود إلى سياسة سعر الفائدة الموحد.

وكان المستثمرون يتوقعون مزيدا من التشديد، وتوقع ثمانية من أصل 16 خبيرا اقتصاديا استُطلعت آراؤهم أن يرفع البنك سعر إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع، مع توقع خمسة خبراء زيادات بين 50 و100 نقطة أساس. فيما توقع اقتصادي واحد زيادة بواقع 75 نقطة أساس، بينما توقع خمسة الإبقاء على الأسعار دون تغيير، وانتقال البنك إلى سعر الفائدة الموحد أمر طالب به المستثمرون دائما، وظل البنك يستخدم لسنوات نظاما معقدا يتضمن عدة أسعار فائدة لتحديد السياسة النقدية. وقرر البنك المركزي التركي منذ بداية الشهر الجاري استكمال عملية تبسيط السياسة النقدية، مضيفا أن سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع سيصبح سعر الفائدة الرئيس، وذلك عند مستوى مساو لسعر التمويل الحالي، وقد اعتمد البنك سنوات على نظام معقد لأسعار فائدة متعددة، يرى اقتصاديون أنه يحد من إمكانية التنبؤ بالسياسة النقدية.