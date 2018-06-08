الذهب يرتفع مع صعود اليورو لأعلى مستوى في أسبوعين

ارتفعت أسعار الذهب أمس في الوقت الذي صعد فيه اليورو لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي، مع ترقب المستثمرين لاجتماعات بنوك مركزية رئيسية والقمة الأمريكية الكورية الشمالية والمقرر أن تنعقد جميعها الأسبوع المقبل.

وبحسب "رويترز"، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1297.46 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما استقر في العقود الأمريكية الآجلة تسليم آب (أغسطس) دون تغير يذكر عند 1301.50 دولار للأوقية.

ويعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اجتماعه بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل كما يشهد الأسبوع نفسه انعقاد القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، فيما تبدأ اليوم الجمعة قمة مجموعة السبع أعمالها في كيبيك.

وكبحت توقعات بزيادة أسعار الفائدة وارتفاع في الأسهم مكاسب المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا والمُقوم بالعملة الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 16.69 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 في المائة إلى 905.50 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1016.80 دولار للأوقية.

من جهة أخرى، صعد اليورو لأعلى مستوى في أسبوعين أمس حيث زاد المستثمرون مراهناتهم على أن البنك المركزي الأوروبي سيلمح في اجتماعه الأسبوع المقبل إلى إنهاء برنامجه الضخم لشراء السندات تدريجيا بحلول نهاية العام الحالي.

وأظهرت بيانات رسمية أمس أن منطقة اليورو بدأت العام بتباطؤ اقتصادي وسط مخاوف من نشوب حرب تجارية مع الولايات المتحدة نتيجة فرض رسوم جمركية باهظة على واردات الصلب والألمونيوم من شركاء مثل الاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" إن ناتج منطقة اليورو زاد 0.4 بالربع الأول من العام في تباطؤ واضح عن 0.7 في المائة في الربع السابق، وتتفق هذه الأرقام مع التقديرات الأولية.

وقال بيتر برايت كبير الخبراء الاقتصاديين في المركزي الأوروبي، المقرب من رئيس البنك ماريو دراجي، إن البنك المركزي سيناقش في الأسبوع المقبل ما إذا كان سينهي شراء السندات في وقت لاحق من العام الحالي.

وأوضح ينس فايدمان رئيس البنك المركزي الألماني أن التوقعات بإنهاء برنامج شراء السندات تدريجيا بحلول نهاية العام منطقية، بينما ذكر كلاس نوت رئيس البنك المركزي الهولندي أنه لا يوجد سبب لمواصلة برنامج التسهيل الكمي.

ودفعت هذه التعليقات اليورو إلى الارتفاع لأعلى مستوى خلال أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي عند 1.1828 دولار ليزيد نصف في المائة خلال تعاملات الأمس.

وانخفض مؤشر الدولار 0.4 في المائة لأقل مستوى منذ 22 أيار (مايو)، ما أساهم في تعويض عملات أخرى منها الجنيه الاسترليني والين الياباني بعض الخسائر التي تكبدتها مقابل الدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة.

وسجل الدولار أعلى مستوى في أسبوعين مقابل الين الياباني عند 110.27 ين في أواخر المعاملات الأمريكية أول أمس قبل أن يتخلى عن مكاسبه في المعاملات الآسيوية، وانخفض الدولار 0.2 إلى 109.98 ين في المعاملات الأوروبية.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.2 في المائة مقابل نظيره الأمريكي إلى 0.7653 دولار أمريكي بعدما لامس أعلى مستوى في شهر ونصف الشهر يوم الأربعاء عند 76.77 سنت بدعم من بيانات نمو اقتصادي قوية.