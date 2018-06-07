مستوى قياسي للتبادل التجاري بين السعودية والإمارات في 2017 بـ88 مليار ريال.. قفز 20%

شهدت العلاقات التجارية بين السعودية والإمارات طفرة كبيرة خلال العام الماضي 2017، إذ قفز التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 20 في المائة، بما يعادل 14.6 مليار ريال، ليبلغ 88.3 مليار ريال مقابل 73.8 مليار ريال في عام 2016.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية، فإن التبادل التجاري بين السعودية والإمارات خلال العام الماضي، يُعد الأعلى على الإطلاق في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين.

وتأتي الإمارات سادس أهم شريك تجاري للسعودية، بمساهمتها بنسبة 7 في المائة من تجارة المملكة مع العالم، والبالغة 1.32 تريليون ريال العام الماضي 2017.

وسجل الميزان التجاري بين البلدين العام الماضي، فائضا لمصلحة السعودية بقيمة 22.7 مليار ريال العام الماضي، مقابل 16.5 مليار ريال في عام 2016.

والعام الماضي 2017، ارتفعت الصادرات السعودية إلى الإمارات بنسبة 23 في المائة، بما يعادل 10.4 مليار ريال، لتبلغ 55.5 مليار ريال، مقابل 45.2 مليار ريال في عام 2016. وجاءت الإمارات سادس أكبر دولة مستوردة من السعودية خلال العام الماضي.

كما ارتفعت الواردات السعودية من الإمارات بنسبة 15 في المائة، بما يعادل 4.2 مليار ريال، لتبلغ 32.8 مليار ريال، مقابل 28.6 مليار ريال في عام 2016. وحلت الإمارات ثالث أكبر دولة مصدرة إلى السعودية خلال العام الماضي.

ووفقا للتحليل، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين آخر عشر سنوات (من عام 2008 حتى عام 2017) نحو 637 مليار ريال، بصادرات سعودية للإمارات بقيمة 398.6 مليار ريال، مقابل واردات للرياض من أبوظبي بقيمة 238.4 مليار ريال.

وأبرز الصادرات السعودية للإمارات: منتجات معدنية، لدائن ومصنوعاتها، معادن ثمينة وأحجار كريمة، منتجات كيماوية عضوية، وألبان وبيض، ومنتجات حيوانية للأكل.

بينما أكبر الواردات السعودية من الإمارات: معادن ثمينة وأحجار كريمة، نحاس ومصنوعاته، منتجات معدنية، لدائن ومصنوعاتها، ومصنوعات من حديد أو صب (فولاذ).

وأعلنت السعودية والإمارات، اعتماد استراتيجية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديا وتنمويا وعسكريا عبر 44 مشروعا أطلق عليها "استراتيجية العزم"، من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي المحور الاقتصادي والمحور البشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري.

وبحسب تحليل "الاقتصادية"، فتكامل الاقتصادين السعودي والإماراتي يؤدي لإيجاد كيان اقتصادي بناتج محلي إجمالي بنحو 1.1 تريليون دولار خلال عام 2017، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي السعودي 2.57 تريليون ريال (685 مليار دولار)، بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 1.49 تريليون درهم (407.2 مليارات دولار) في عام 2017.

