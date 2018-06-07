وزير التجارة الأمريكي يعلن التوصل إلى اتفاق لإنقاذ شركة "زد.تي.إي" الصينية

أعلن وزير التجارة الأمريكي "ويلبور روس" التوصل إلى اتفاق نهائي مع شركة الاتصالات الصينية العملاقة "زد.تي.إي كورب" لإنهاء العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وقال "روس" في مقابلة مع شبكة "سي.إن.بي.سي" التلفزيونية الأمريكية إن الاتفاق يتضمن تغريم الشركة الصينية مليار دولار، والتي وصفها بأنها الغرامة "الأكبر والأشد صرامة التي فرضتها وزارة التجارة على أي شركة انتهكت قواعد التصدير" الأمريكية.

كما تلزم التسوية الشركة الصينية بتغيير مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية، وتعيين فريق أمريكي لمراقبة التزامها بالقواعد.

وقال "روس" في تصريحاته "نحن فعليا أضفنا إدارة مراقبة من اختيارنا إلى الشركة لمراقبتها في المستقبل".

في المقابل ستلغي وزارة التجارة الأمريكية أمر حرمان "زد.تي.إي" من شراء المنتجات الأمريكية، وهو القرار الذي دفع الشركة إلى وقف نشاطها بالكامل.

كان وزير التجارة الأمريكي "ويلبور روس" قد أعلن في نيسان/أبريل الماضي قرار حرمان "زد.تي.إي"، وقال إنها قدمت بيانات مزيفة عن تصرفات موظفيها بشأن بيع معدات اتصالات إلى إيران وكوريا الشمالية بطرق غير مشروعة.

وقال "روس" في تصريحاته التلفزيونية اليوم "إجمالي قيمة الاتفاق 4ر1 مليار دولار. وهذه الأموال سيتم مصادرتها إذا وقع أي انتهاك ونحن مازال لدينا السلطة لغلقها (الشركة) مجددا".

تأتي الغرامات الأخيرة إلى جانب 892 مليون دولار دفعتها "زد.تي.إي" للحكومة الأمريكية وفقا لاتفاق تسوية في آذار/مارس .2017

ومن المتوقع أن يثير الاتفاق الأخير انتقادات أعضاء الكونجرس الأمريكي، الذين أشاروا إلى أن وكالات المخابرات الأمريكية حذرت من تكنولوجيا وهواتف "زد.تي.إي" تمثل خطرا كبيرا على الأمن المعلوماتي للولايات المتحدة. يذكر أن "زد.تي.إي" اعترفت في آذار/مارس الماضي بنقل تكنولوجيا إلى إيران وكوريا الشمالية بصورة غير قانونية ووافقت على سداد غرامة قدرها 2ر1 مليار دولار تقريبا.

