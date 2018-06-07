تركيا تقضي بالسجن المؤبد على أكثر من 1500

نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية اليوم الخميس ، عن وزير العدل التركي عبد الحميد جول قوله إنه تم الحكم على ما إجماليه 1509 أشخاص بينهم جنرالات وجنود سابقون بالسجن المؤبد في 171 قضية منفصلة تتعلق بانقلاب تركيا الفاشل في عام .2016

وقال جول اليوم الخميس وفقا لما ذكرته الأناضول إنه تم الحكم على 631 شخصا بشكل منفصل بالسجن ما بين 14 و 20 عاما. ولا تزال هناك مائة وستة عشر قضية قضائية لها علاقة بالانقلاب منظورة أمام القضاء.

وتتهم تركيا فتح الله جولن ومقره الولايات المتحدة بتدبير محاولة الانقلاب في 15 تموز / يوليو .2016 وينفي جولن ، وهو حليف سابق للرئيس رجب طيب أردوغان ، التورط في تلك المؤامرة.

وقال جول إن 34 ألف شخص معتقلون بسبب صلات مزعومة مع جولن.

وأضاف للأناضول:" أتوقع الانتهاء من قضايا أتباع جولن بنهاية عام 2018".

وتم فصل نحو 150 ألف شخص من الخدمة المدنية والجيش في ظل حالة الطوارئ التي تم فرضها في البلاد بعد فترة قصيرة من محاولة الانقلاب.

