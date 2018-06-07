"فاو": ارتفاع مؤشر أسعار الأغذية العالمية في مايو

أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" أمس أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في أيار (مايو) مقارنة بنيسان (أبريل)، في ظل زيادة حادة لأسعار منتجات الألبان، في حين ارتفعت أسعار الحبوب أيضا ولكن بوتيرة أبطأ.

وبحسب "رويترز"، سجل مؤشر "فاو" لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 176.2 نقطة في المتوسط في أيار(مايو) مقابل 174.1 في نيسان (أبريل).

وهذا هو أعلى مستوى منذ تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، وبينما ارتفعت أسعار منتجات الألبان والحبوب انخفضت أسعار الزيوت النباتية والسكر.

وتتوقع "فاو" أن يصل إنتاج القمح إلى 754.1 مليون طن في عام 2018 مشيرة إلى ارتفاع التوقعات الخاصة بالأرجنتين وكندا والولايات المتحدة، بينما أشارت التقديرات الرسمية من الهند أيضا إلى إنتاج أعلى من المتوقع هناك.

وتتوقع فاو أن يصل إنتاج الحبوب العالمي إلى 2.61 مليار طن في عام 2018، وهو ما يزيد ثلاثة ملايين طن على توقعات أولية في أيار (مايو)، ومن المنتظر أن ينخفض الإنتاج العالمي بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي.

وتوقع التقرير ارتفاع المخزونات العالمية من الحبوب في نهاية موسم 2019 بنسبة 5 في المائة منذ تقريره الأخير في أيار (مايو) الماضي، لتصل إلى 772 مليون طن.

وعكست المراجعة في معظمها الزيادة في التقديرات التاريخية لمخزونات الصين من الذرة، إلا أنه رغم الزيادة الشهرية، فإن مخزونات العالم من الحبوب لا تزال أقل بنسبة 5.4 في المائة عن مستواها الأول.

وتشير التقديرات الجديدة الى أن نسبة المخزون إلى الاستخدام ستكون مرتفعة نسبيا عند 28.5 في المائة، رغم أن هذه النسبة أقل بقليل من الموسم الحالي.

