السيسي يكلف وزير الإسكان مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة

كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة شريف إسماعيل التي قدمت استقالتها يوم الثلاثاء.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن السيسي استقبل مدبولي "حيث كلفه بتشكيل الحكومة الجديدة".

وقدمت حكومة إسماعيل استقالتها بعد أيام من أداء السيسي اليمين القانونية لفترة رئاسة ثانية بعد فوزه في الانتخابات التي أجريت في مارس. وكان السيسي قد كلف حكومة إسماعيل بعد استقالتها بتسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وكلف السيسي مدبولي في نوفمبر تشرين الثاني بالقيام بأعمال رئيس مجلس الوزراء خلال سفر إسماعيل إلى ألمانيا للعلاج.

