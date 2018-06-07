مؤشر ستاندرد آند بورز يفتح مستقرا وداو جونز يرتفع قليلا

فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 دون تغير يذكر اليوم الخميس بعد أن سجل مكاسب لأربعة أيام، مع تقرير مالي ضعيف من جيه.إم سموكر دفع أسهم شركات الأغذية المعلبة للانخفاض وبدد أثر ارتفاع شركات التكنولوجيا بعد رفع حظر على زد.تي.إي الصينية.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 45.75 نقطة أو ما يعادل 0.18 بالمئة إلى 25192.14 . وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 2.49 نقطة أو ما يعادل 0.09 بالمئة إلى 2774.84 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 8.17 نقطة أو ما يعادل 0.11 بالمئة إلى 7697.41 عند الفتح.

