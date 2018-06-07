ارتفاع مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية بفضل زيادة الطلب على السيارات الألمانية

قاد الطلب القوي على السيارات الألمانية، مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية إلى النمو بقوة خلال مايو الماضي ، بحسب البيانات الصناعية الصادرة اليوم الخميس.

وأشار بيان صادر عن اتحاد مستوردي وموزعي السيارات في كوريا الجنوبية إلى نمو مبيعات السيارات المستوردة خلال الشهر الماضي بنسبة 21.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 23470 سيارة، مقابل 19380 سيارة خلال مايو من العام الماضي.

تصدرت قائمة السيارات المستوردة الأكثر مبيعا في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي، السيارة "520 دي" الصالون من "بي.إم.دبليو" الألمانية والسيارة "تيجوان 2.0 تي.دي.آي" من "فولكسفاجن" الألمانية والسيارة "إيه6 35 تي.دي.آي" الصالون من "أودي" الألمانية أيضا. واستحوذت شركات صناعة السيارات الألمانية على 6 من كل 10 سيارات مستوردة تم بيعها في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي، في حين بلغت نسبة حصة الشركات اليابانية 15.7 في المئة من السيارات المستوردة .

وبلغ إجمالي مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي 116798 سيارة بزيادة نسبتها 23.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي حيث كانت 94397 سيارة.