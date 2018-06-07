أعلن رئيس الوزراء الاردني المكلف الدكتور عمر الرزاز اليوم أن الحكومة ستسحب مشروع قانون ضريبة الدخل الأسبوع القادم بعد أداء اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وقال الرزاز في تصريحات إن الحكومة قررت بعد إجراء المشاورات مع مجلسي النواب والأعيان وبالاتفاق معهما أن تسحب قانون مشروع ضريبة الدخل. وأوضح أن تشكيلة الحكومة الجديدة ستكون جاهزة في مطلع الأسبوع لتؤدي اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني.
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- رئيس وزراء الأردن : سنسحب مشروع قانون ضريبة الدخل بعد أداء اليمين الدستورية
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