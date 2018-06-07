69 % نسبة رضا المسافرين خلال مايو في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن إحصائية شهر مايو الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من (مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة وشارك فيها أكثر من 765 ألف مسافر حيث بلغت نسبة رضا المسافرين في شهر مايو 69%. وبلغ مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض 72% فيما وصلت النسبة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 59%، وجاءت نسبة الرضا في مطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 75%، بينما بلغت نسبة الرضا في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة 71%.

وتقوم الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني بإصدار تقرير شهري عن مستوى رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة في المطارات وتهدف الإدارة من خلال التقارير الاستطلاعية الشهرية إلى تقييم الخدمات المقدمة في المطارات الدولية وتطويرها وتحسينها من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة الخدمات المقدمة في المطارات، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات. تجدر الإشارة إلى قيام فرق من الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء بعمل جولات ميدانية بشكل دوري في المطارات وإعداد تقارير مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة.